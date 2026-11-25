PREDSEDNIK Ukrajine, Volodimir Zelenski, i premijer Mađarske, Peter Mađar, dogovorili su da razmotre mogućnosti isporuke prirodnog gasa i dizela Ukrajini, veće korišćenje ukrajinskih skladišta gasa, kao i uspostavljanje novih direktnih železničkih linija između dve zemlje.

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Zelenski je nakon sastanka sa Mađarom u Užgorodu, na zapadu Ukrajine, saopštio da su razgovarali o saradnji u oblasti energetike, bilateralne trgovine, humanitarne pomoći i infrastrukturnih projekata.

- Razgovarali smo o isporukama gasa i dizela Ukrajini, proširenju korišćenja ukrajinskih skladišta gasa od strane mađarskih kompanija, kao i o zajedničkim infrastrukturnim projektima - naveo je Zelenski u objavi na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, razgovarano je i o rekonstrukciji postojećih graničnih prelaza, izgradnji novih, kao i pokretanju direktnih vozova između Ukrajine i Mađarske na novim rutama.

Jedna od tema sastanka bilo je i humanitarno razminiranje, kao i veće uključivanje Mađarske u međunarodnu koaliciju koja se bavi tim pitanjem.

Zelenski je istakao da su za sva razmatrana pitanja postignuti konkretni dogovori i da su timovima dve zemlje data zaduženja da rade na njihovom sprovođenju.

Ukrajinski predsednik zahvalio je Mađaru na poseti Ukrajini, podršci i osudi ruske agresije.

Ranije danas, Mađar je izjavio da je postignut značajan napredak u razgovorima o deset pitanja koja se odnose na jezička, kulturna i obrazovna prava mađarske nacionalne manjine u Ukrajini.

Mađar je tokom prve zvanične posete Ukrajini na funkciji premijera Mađarske boravio u Užgorodu, gde se sastao sa Zelenskim i zajedno sa njim odao počast poginulim ukrajinskim vojnicima.

(Tanjug)

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