HITNO SE OGLASILA POŠTANSKA ŠTEDIONICA: Reagovala na pozive da se povlači novac i širenje panike
BANKA Poštanska štedionica oglasila se dana povodom novih objava na društvenim mrežama u kojima se građani pozivaju da povuku novac sa svojih računa.
Banka je najoštrije osudila širenje, kako navodi, neutemeljenih tvrdnji i poručila da klijenti nesmetano koriste bankarske usluge i raspolažu svojim sredstvima.
Povod za reagovanje bila je objava na društvenim mrežama u kojoj se tvrdi da Poštanska štedionica ima probleme sa isplatom novca, uz poziv građanima da od ponedeljka podignu što više sredstava.
Banka je takve navode odbacila, ocenjujući ih kao još jedan pokušaj uznemiravanja javnosti i narušavanja poverenja u bankarski sistem.
Poštanska štedionica: Klijenti nesmetano raspolažu novcem
Banka navodi da je reč o nastavku ranijih objava i spekulacija o navodnim problemima sa isplatama, uključujući tvrdnje o takozvanom "kaputu“ i isplatama iznosa od više milijardi dinara.
- I ovaj pokušaj ostaće zabeležen kao još jedan u nizu neuspešnih pokušaja da se naruši poverenje u Banku Poštanska štedionica - navodi se u saopštenju.
Banka ističe da njeni klijenti, uprkos brojnim izazovima i pokušajima širenja nepoverenja, nesmetano koriste bankarske usluge i raspolažu svojim sredstvima.
Apel nadležnima da ispitaju širenje panike
Poštanska štedionica izrazila je posebnu zabrinutost zbog plasiranja neproverenih informacija koje mogu imati ozbiljne posledice po poverenje građana u bankarski sistem.
- Pozivamo nadležne državne organe da, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, bez odlaganja ispitaju sve okolnosti ovakvog postupanja i preduzmu odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti radi zaštite građana, finansijske stabilnosti i javnog interesa - saopštila je banka.
Iz Poštanske štedionice poručuju da se sigurnost i stabilnost banke potvrđuju svakodnevnim poslovanjem, a ne objavama na društvenim mrežama.
Građanima apel da ne donose odluke na osnovu neproverenih objava
Objave kojima se građani pozivaju na masovno povlačenje novca mogu izazvati nepotrebnu zabrinutost, posebno kada nisu potkrepljene zvaničnim informacijama ili proverljivim dokazima.
Zato je važno da građani informacije o poslovanju banaka, dostupnosti sredstava i eventualnim promenama u pružanju usluga proveravaju preko zvaničnih kanala banke i Narodne banke Srbije.
Poštanska štedionica izrazila je posebnu zabrinutost zbog plasiranja neproverenih informacija koje mogu imati ozbiljne posledice po poverenje građana u bankarski sistem.
- Pozivamo nadležne državne organe da, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, bez odlaganja ispitaju sve okolnosti ovakvog postupanja i preduzmu odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti radi zaštite građana, finansijske stabilnosti i javnog interesa - saopštila je banka.
Iz Poštanske štedionice poručuju da se sigurnost i stabilnost banke potvrđuju svakodnevnim poslovanjem, a ne objavama na društvenim mrežama.
Građanima apel da ne donose odluke na osnovu neproverenih objava
Objave kojima se građani pozivaju na masovno povlačenje novca mogu izazvati nepotrebnu zabrinutost, posebno kada nisu potkrepljene zvaničnim informacijama ili proverljivim dokazima.
Zato je važno da građani informacije o poslovanju banaka, dostupnosti sredstava i eventualnim promenama u pružanju usluga proveravaju preko zvaničnih kanala banke i Narodne banke Srbije.
(BizPortal)
BONUS VIDEO:
SRBIJA, REGION, SVET: Gost podkasta Jelena Kiš, Srbija i Australija
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)