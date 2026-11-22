BANKA Poštanska štedionica oglasila se dana povodom novih objava na društvenim mrežama u kojima se građani pozivaju da povuku novac sa svojih računa.

Foto: Z. Jovanović

Banka je najoštrije osudila širenje, kako navodi, neutemeljenih tvrdnji i poručila da klijenti nesmetano koriste bankarske usluge i raspolažu svojim sredstvima.

Povod za reagovanje bila je objava na društvenim mrežama u kojoj se tvrdi da Poštanska štedionica ima probleme sa isplatom novca, uz poziv građanima da od ponedeljka podignu što više sredstava.

Banka je takve navode odbacila, ocenjujući ih kao još jedan pokušaj uznemiravanja javnosti i narušavanja poverenja u bankarski sistem.

Poštanska štedionica: Klijenti nesmetano raspolažu novcem

Banka navodi da je reč o nastavku ranijih objava i spekulacija o navodnim problemima sa isplatama, uključujući tvrdnje o takozvanom "kaputu“ i isplatama iznosa od više milijardi dinara.

- I ovaj pokušaj ostaće zabeležen kao još jedan u nizu neuspešnih pokušaja da se naruši poverenje u Banku Poštanska štedionica - navodi se u saopštenju.

Banka ističe da njeni klijenti, uprkos brojnim izazovima i pokušajima širenja nepoverenja, nesmetano koriste bankarske usluge i raspolažu svojim sredstvima.

Apel nadležnima da ispitaju širenje panike

Poštanska štedionica izrazila je posebnu zabrinutost zbog plasiranja neproverenih informacija koje mogu imati ozbiljne posledice po poverenje građana u bankarski sistem.

- Pozivamo nadležne državne organe da, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, bez odlaganja ispitaju sve okolnosti ovakvog postupanja i preduzmu odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti radi zaštite građana, finansijske stabilnosti i javnog interesa - saopštila je banka.

Iz Poštanske štedionice poručuju da se sigurnost i stabilnost banke potvrđuju svakodnevnim poslovanjem, a ne objavama na društvenim mrežama.

Građanima apel da ne donose odluke na osnovu neproverenih objava

Objave kojima se građani pozivaju na masovno povlačenje novca mogu izazvati nepotrebnu zabrinutost, posebno kada nisu potkrepljene zvaničnim informacijama ili proverljivim dokazima.

Zato je važno da građani informacije o poslovanju banaka, dostupnosti sredstava i eventualnim promenama u pružanju usluga proveravaju preko zvaničnih kanala banke i Narodne banke Srbije.

Poštanska štedionica izrazila je posebnu zabrinutost zbog plasiranja neproverenih informacija koje mogu imati ozbiljne posledice po poverenje građana u bankarski sistem.

- Pozivamo nadležne državne organe da, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, bez odlaganja ispitaju sve okolnosti ovakvog postupanja i preduzmu odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti radi zaštite građana, finansijske stabilnosti i javnog interesa - saopštila je banka.

Iz Poštanske štedionice poručuju da se sigurnost i stabilnost banke potvrđuju svakodnevnim poslovanjem, a ne objavama na društvenim mrežama.

Građanima apel da ne donose odluke na osnovu neproverenih objava

Objave kojima se građani pozivaju na masovno povlačenje novca mogu izazvati nepotrebnu zabrinutost, posebno kada nisu potkrepljene zvaničnim informacijama ili proverljivim dokazima.

Zato je važno da građani informacije o poslovanju banaka, dostupnosti sredstava i eventualnim promenama u pružanju usluga proveravaju preko zvaničnih kanala banke i Narodne banke Srbije.

(BizPortal)

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