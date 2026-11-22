UGOVOR JANAF-A I NIS-A ISTIČE 31. DECEMBRA: Da li će biti produžen?
AKTUELNI ugovor između NIS-a i JANAF-a o transportu sirove nafte važi za period od 1. januara 2024. do 31. decembra 2026. godine i podrazumeva transport ukupno 10 miliona tona nafte.
Putnikovićeva je rekla da dvonedeljni prekid isporuke nafte preko JANAF-a, usled havarije na naftovodu, nije ugrozio rad Rafinerije Pančevo, jer je NIS imao dovoljno sirove nafte za preradu.
- Država je odobrila korišćenje 66.000 tona nafte iz državnih rezervi i sada se Rafinerija vraća u normalu što se tiče prerade sirove nafte. S druge strane, Dunav je počeo da raste, tako da će moći baržama da se uvoze nedostajuće količine derivata - kazala je Putnikovićeva za RTS.
Alternativni pravci snabdevanja naftom
Ona je ocenila da je nedavna havarija na JANAF-ovom naftovodu pokazala koliko je za Srbiju važno da ima alternativne pravce snabdevanja naftom i rekla da bi se izgradnjom naftovoda do Mađarske, Srbija vezala sa naftovodom "Družba“ kojim, kako je rekla, ne mora da se transportuje isključivo ruska nafta, već i nafta iz Kazahstana i drugih zemalja.
Putnikovićeva smatra da bi alternativni pravac snabdevanja Srbiji obezbedio i bolju pregovaračku poziciju prilikom ugovaranja cene transporta nafte preko JANAF-a.
Šta ako ne bude produženja ugovora sa JANAF-om
Ona je istakla da bi NIS, ukoliko ne bi došlo do produženja ugovora sa JANAF-om, morao da uvozi gotove derivate ili da doprema sirovu naftu baržama iz Konstance, što je skuplji vid transporta koji zavisi i od vodostaja Dunava.
Govoreći o alternativnim pravcima snabdevanja, Putnikovićeva je kao još jednu mogućnost navela izgradnju naftovoda prema Solunu, budući da već postoji naftovod do rafinerije "Okta“ u Severnoj Makedoniji.
(Alo)
Preporučujemo
EU I INDONEZIJA POTPISALE: Ukida se 98,5 odsto carina
22. 11. 2026. u 11:59
VLADA ŠPANIJE ZABRANjUJE RASIPANjE STRUJE: Drakonske mere na nivou cele države
22. 11. 2026. u 10:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)