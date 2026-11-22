AKTUELNI ugovor između NIS-a i JANAF-a o transportu sirove nafte važi za period od 1. januara 2024. do 31. decembra 2026. godine i podrazumeva transport ukupno 10 miliona tona nafte.

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Putnikovićeva je rekla da dvonedeljni prekid isporuke nafte preko JANAF-a, usled havarije na naftovodu, nije ugrozio rad Rafinerije Pančevo, jer je NIS imao dovoljno sirove nafte za preradu.

- Država je odobrila korišćenje 66.000 tona nafte iz državnih rezervi i sada se Rafinerija vraća u normalu što se tiče prerade sirove nafte. S druge strane, Dunav je počeo da raste, tako da će moći baržama da se uvoze nedostajuće količine derivata - kazala je Putnikovićeva za RTS.

Alternativni pravci snabdevanja naftom

Ona je ocenila da je nedavna havarija na JANAF-ovom naftovodu pokazala koliko je za Srbiju važno da ima alternativne pravce snabdevanja naftom i rekla da bi se izgradnjom naftovoda do Mađarske, Srbija vezala sa naftovodom "Družba“ kojim, kako je rekla, ne mora da se transportuje isključivo ruska nafta, već i nafta iz Kazahstana i drugih zemalja.

Putnikovićeva smatra da bi alternativni pravac snabdevanja Srbiji obezbedio i bolju pregovaračku poziciju prilikom ugovaranja cene transporta nafte preko JANAF-a.

Šta ako ne bude produženja ugovora sa JANAF-om

Ona je istakla da bi NIS, ukoliko ne bi došlo do produženja ugovora sa JANAF-om, morao da uvozi gotove derivate ili da doprema sirovu naftu baržama iz Konstance, što je skuplji vid transporta koji zavisi i od vodostaja Dunava.

Govoreći o alternativnim pravcima snabdevanja, Putnikovićeva je kao još jednu mogućnost navela izgradnju naftovoda prema Solunu, budući da već postoji naftovod do rafinerije "Okta“ u Severnoj Makedoniji.

(Alo)