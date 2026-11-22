EVROPSKA unija (EU) i Indonezija potpisale su danas sporazume o trgovini i zaštiti investicija, kojima će biti ukinuto 98,5 odsto carina na robu iz EU, nakon gotovo deset godina pregovora, saopštila je Evropska komisija (EK).

Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

Sporazumom će biti otvorene nove mogućnosti za kompanije sa obe strane, a očekuje se da će izvoz Evropske unije u Indoneziju porasti za gotovo 40 odsto u narednih 15 godina.

Evropska komisija navela je da će sporazum omogućiti evropskim izvoznicima da godišnje uštede više od 600 miliona evra na carinskim dažbinama.

Najveće koristi očekuju se u sektorima proizvodnje mašina i motornih vozila, dok bi dogovor trebalo da otvori i nove mogućnosti za evropske investicije u Indoneziji, posebno u oblastima električnih vozila, elektronike i farmaceutske industrije.

Za stupanje sporazuma na snagu neophodno je da ga odobri Evropski parlament, dok će i Indonezija sprovesti sopstvenu proceduru ratifikacije.

Ukoliko budu ispunjeni svi uslovi, sporazumi bi mogli da počnu da se primenjuju početkom naredne godine.

Trgovinska razmena Evropske unije i Indonezije dostigla je 28,9 milijardi evra u 2025. godini, pri čemu je izvoz EU iznosio 10,2 milijarde evra, a uvoz iz Indonezije 18,7 milijardi evra.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocenila je, uoči potpisivanja, da je reč o "istorijskom danu" za EU i Indoneziju.

- Ovo je jedan od najambicioznijih sporazuma koje je Evropska unija zaključila u Aziji. On povezuje našu Uniju od 450 miliona stanovnika sa najvećom privredom jugoistočne Azije i četvrtom najmnogoljudnijom zemljom sveta - izjavila je Fon der Lajen.

Ona je istakla da će sporazum ukloniti carine na gotovo celokupnu međusobnu trgovinu i otvoriti nove mogućnosti za evropske i indonežanske kompanije, poljoprivrednike i radnike, posebno za mala preduzeća.

Prema njenim rečima, dogovor će privrednicima obezbediti predvidljivost, jasna pravila, otvorena tržišta i stabilan okvir za trgovinu i ulaganja u narednim godinama.

Fon der Lajen je dodala da EU i Indonezija dele viziju održivog privrednog rasta, otpornih lanaca snabdevanja i prelaska na čistu ekonomiju.

Ona je zahvalila indonežanskom predsedniku Prabovu Subijantu na političkom angažovanju i strateškoj odluci da unapredi partnerstvo sa EU, najavljujući da će ga 11. decembra ugostiti u Briselu, nakon čega će zajedno otputovati u Majami na samit G20.

Predsednica Evropske komisije navela je i da je 2026. godina značajna za trgovinsku politiku EU, koja proširuje mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini, sa ukupno 45 sporazuma sa 80 partnera.

Kako je navela, EU je ove godine potpisala sporazume sa Indonezijom i Merkosurom, približila se zaključenju sporazuma sa Indijom, završila pregovore sa Australijom, modernizovala sporazum sa Meksikom i postigla politički dogovor sa Filipinima.

Fon der Lajen je zaključila da će novi sporazum povezati najveće jedinstveno tržište na svetu i najveću privredu jugoistočne Azije, stvarajući zajedničko tržište od oko 730 miliona ljudi, uz očekivanje da će doprineti privrednom rastu i otvaranju novih radnih mesta u obe ekonomije.

(Tanjug)