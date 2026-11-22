EU I INDONEZIJA POTPISALE: Ukida se 98,5 odsto carina
EVROPSKA unija (EU) i Indonezija potpisale su danas sporazume o trgovini i zaštiti investicija, kojima će biti ukinuto 98,5 odsto carina na robu iz EU, nakon gotovo deset godina pregovora, saopštila je Evropska komisija (EK).
Sporazumom će biti otvorene nove mogućnosti za kompanije sa obe strane, a očekuje se da će izvoz Evropske unije u Indoneziju porasti za gotovo 40 odsto u narednih 15 godina.
Evropska komisija navela je da će sporazum omogućiti evropskim izvoznicima da godišnje uštede više od 600 miliona evra na carinskim dažbinama.
Najveće koristi očekuju se u sektorima proizvodnje mašina i motornih vozila, dok bi dogovor trebalo da otvori i nove mogućnosti za evropske investicije u Indoneziji, posebno u oblastima električnih vozila, elektronike i farmaceutske industrije.
Za stupanje sporazuma na snagu neophodno je da ga odobri Evropski parlament, dok će i Indonezija sprovesti sopstvenu proceduru ratifikacije.
Ukoliko budu ispunjeni svi uslovi, sporazumi bi mogli da počnu da se primenjuju početkom naredne godine.
Trgovinska razmena Evropske unije i Indonezije dostigla je 28,9 milijardi evra u 2025. godini, pri čemu je izvoz EU iznosio 10,2 milijarde evra, a uvoz iz Indonezije 18,7 milijardi evra.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocenila je, uoči potpisivanja, da je reč o "istorijskom danu" za EU i Indoneziju.
- Ovo je jedan od najambicioznijih sporazuma koje je Evropska unija zaključila u Aziji. On povezuje našu Uniju od 450 miliona stanovnika sa najvećom privredom jugoistočne Azije i četvrtom najmnogoljudnijom zemljom sveta - izjavila je Fon der Lajen.
Ona je istakla da će sporazum ukloniti carine na gotovo celokupnu međusobnu trgovinu i otvoriti nove mogućnosti za evropske i indonežanske kompanije, poljoprivrednike i radnike, posebno za mala preduzeća.
Prema njenim rečima, dogovor će privrednicima obezbediti predvidljivost, jasna pravila, otvorena tržišta i stabilan okvir za trgovinu i ulaganja u narednim godinama.
Fon der Lajen je dodala da EU i Indonezija dele viziju održivog privrednog rasta, otpornih lanaca snabdevanja i prelaska na čistu ekonomiju.
Ona je zahvalila indonežanskom predsedniku Prabovu Subijantu na političkom angažovanju i strateškoj odluci da unapredi partnerstvo sa EU, najavljujući da će ga 11. decembra ugostiti u Briselu, nakon čega će zajedno otputovati u Majami na samit G20.
Predsednica Evropske komisije navela je i da je 2026. godina značajna za trgovinsku politiku EU, koja proširuje mrežu sporazuma o slobodnoj trgovini, sa ukupno 45 sporazuma sa 80 partnera.
Kako je navela, EU je ove godine potpisala sporazume sa Indonezijom i Merkosurom, približila se zaključenju sporazuma sa Indijom, završila pregovore sa Australijom, modernizovala sporazum sa Meksikom i postigla politički dogovor sa Filipinima.
Fon der Lajen je zaključila da će novi sporazum povezati najveće jedinstveno tržište na svetu i najveću privredu jugoistočne Azije, stvarajući zajedničko tržište od oko 730 miliona ljudi, uz očekivanje da će doprineti privrednom rastu i otvaranju novih radnih mesta u obe ekonomije.
(Tanjug)
Preporučujemo
VLADA ŠPANIJE ZABRANjUJE RASIPANjE STRUJE: Drakonske mere na nivou cele države
22. 11. 2026. u 10:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)