Inter Majami doživeo je ubedljiv poraz na domaćem terenu od Kolumbus Krua rezultatom 3:0, u prvom meču plej-of serije MLS kupa. Utakmicu je obeležio i incident Lionela Mesija krajem prvog poluvremena, kada je argentinski fudbaler bacio loptu u lice napadaču gostiju Gonsalu Tapiji.

FOTO: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Do sukoba je došlo prilikom izvođenja auta. Mesi je loptom pogodio Tapiju, nakon čega je glavni sudija Alan Čapman obojici pokazao žuti karton.

U tom trenutku Inter Majami je već igrao sa desetoricom i imao gol zaostatka. Posle utakmice, trener Kolumbusa Loran Kurtoa smatrao je da je Mesi za svoj potez morao da dobije strožu kaznu.

Sudija Čapman je, međutim, procenio da intenzitet bacanja nije bio dovoljan da se Mesijev postupak okarakteriše kao nasilničko ponašanje i da se argentinskom asu pokaže direktan crveni karton.

Kolumbus je u nastavku nastavio da uvećava prednost. Taha Habrun je postigao drugi gol za goste, a Tapija se drugim pogotkom na utakmici pobrinuo za konačnih 3:0.

Tako je aktuelni šampion MLS-a Inter Majami seriju započeo ubedljivim porazom i sada se nalazi pred teškim zadatkom. Za prolaz u narednu fazu potrebne su dve pobede u seriji koja se igra na najviše tri utakmice.

Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face https://t.co/jX3tTuojHe — Tom Bogert (@tombogert) November 22, 2026

Drugi susret biće odigran narednog petka u Ohaju. Kolumbus, koji je regularni deo sezone završio na sedmom mestu, imaće priliku da pred svojim navijačima obezbedi prolaz dalje i eliminiše Mesijev tim.

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