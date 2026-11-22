KOMPANIJA Nvidija, pala je u tržišnoj vrednosti iza kompanije Alfabet, matične kompanije Gugla, i sada je četvrta najvrednija američka kompanija, nakon produženja prodaje Nvidijinih akcija.

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Vrednost Nvidije procenjuje se na 3,03 biliona dolara, dok je vrednost akcija te kompanije u poslednja 24 časa opala za 14,01 odsto, i sada iznosi 125,53 dolara. Alfabet se procenjuje na 3,26 biliona dolara, a akcija te kompanije vredna je 265,29 dolara.

Trend pada vrednosti akcija Nvidije, koji je počeo nekoliko dana nakon ostavke suosnivača Džensena Huanga, najduži je gubitnički niz te kompanije od 2008. godine.

Kako prenosi Rojters, pad Nvidije na lestvici takođe nagoveštava zaokret u berzanskoj trgovini u sektoru veštačke inteligencije, jer se investitori sve više okreću kompanijama koje velika ulaganja u veštačku inteligenciju kombinuju sa već utvrđenim izvorima prihoda od klaud usluga i softvera. Na prvom mestu je Apple čija se vrednost procenjuje na 5,0 - 5,1 biliona dolara, a na drugom kompanija Microsoft sa vrednošću 3,6 - 4,1 biliona dolara.