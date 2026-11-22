VLADA ŠPANIJE ZABRANJUJE RASIPANJE STRUJE: Drakonske mere na nivou cele države
VLADA Španije usvojila je nova pravila za data centre koja propisuju da oni dobijaju 80 odsto električne energije iz obnovljivih izvora, kao i da poštuju standard efikasnosti u potrošnji vode i energije.
Cilj ovih mera je da se rast te infrastrukture uskladi sa kapacitetima elektroenergetskog sistema i ekološkim obavezama zemlje, preneo je Juronjuz.
Regulativa predviđa mogućnost sklapanja dugoročnih ugovora o snabdevanju električnom energijom, sopstvenu proizvodnju za svoje potrebe, kao i skladištenje energije.
Nova pravila takođe uvode privremena ograničenja potrošnje vode i električne energije u centrima podataka, pa će oni morati efikasnije da koriste vodu i smanje potrošnju energije neophodnu za svoj rad, sve dok se ne utvrde konačni evropski kriterijumi, piše Tanjug.
Propisima se istovremeno uvodi obaveza izveštavanja o održivosti za najveće objekte, a za informacione sisteme visoke kategorije, u okviru Nacionalnog bezbednosnog okvira, postavlja posebne zahteve koji se tiču zaštite podataka i digitalnog suvereniteta.
U takvim slučajevima, najosetljiviji podaci moraju da ostanu unutar Evropskog ekonomskog prostora, a kontrola pristupa iz trećih zemalja biće dodatno pooštrena.
Neispunjavanje određenih obaveza može da dovede do finansijskih nadoknada i sankcija, kao što je suspenzija pristupa elektroenergetskoj mreži i prava na priključenje u trajanju do tri godine.
Ova odluka dolazi u trenutku snažnog rasta potražnje za digitalnom infrastrukturom u Španiji. Ministarka za ekološku tranziciju, Sara Agesen, izjavila je da centri podataka trenutno raspolažu sa 15 gigavata (GW) odobrenog kapaciteta za pristup elektroenergetskoj mreži, dok se dodatnih 20 GW nalazi na listi čekanja.
Ministarka je upozorila da bi, u nedostatku kontrolnih mera, širenje ovih postrojenja moglo da prouzrokuje dodatne troškove u elektroenergetskom sistemu.
(BizPortal)
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