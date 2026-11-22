Boka Juniors ponovo je na vrhu južnoameričkog fudbala! Argentinski klub osvojio je Kup Sudamerikana, pošto je u finalu u kolumbijskoj Barankilji savladao Atletiko Mineiro rezultatom 2:0. Time je posle 18 godina osvojio međunarodni trofej i postao prvi klub u istoriji koji ima tri titule u ovom takmičenju.

ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Na stadionu "Metropolitano Roberto Melendez" pred više od 60.000 gledalaca, Boka je od početka preuzela inicijativu i stvorila nekoliko dobrih prilika. Prednost je stigla u 16. minutu, kada je Santijago Askasibar iskoristio odbitak posle šuta Tomasa Arande i snažnim udarcem zatresao mrežu Eversona.

Brazilski predstavnik nije uspeo da pronađe odgovor na igru Argentinaca, a početak drugog poluvremena doneo je novi udarac. Već u 48. minutu Sebastijan Vilja je probio po levoj strani i uputio oštar centaršut, a Migel Merentijel je bio na pravom mestu i poslao loptu u mrežu za 2:0.

Atletiko Mineiro je pokušao da se vrati u utakmicu, ali je Boka uspela da uspostavi kontrolu i sačuva prednost do poslednjeg sudijskog zvižduka. Tako je ekipa koju predvodi Rodolfo „Vasko“ Aruabarena stigla do velikog kontinentalnog uspeha.

Ova titula ima posebnu istorijsku težinu. Boka je prethodna dva Kupa Sudamerikana osvojila 2004. i 2005. godine, pobedama nad Bolivarom i meksičkim Pumasom. Novim trijumfom postala je prvi klub sa tri trofeja u ovom takmičenju i osamila se na vrhu njegovog istorijskog spiska osvajača.

Ujedno je prekinut i post bez međunarodnih pehara koji je trajao od avgusta 2008. godine. Tada je Boka osvojila Rekopu Južne Amerike, savladavši Arsenal iz Sarandija. U međuvremenu je argentinski velikan igrao i nekoliko velikih finala, ali nije uspevao da stigne do novog međunarodnog trofeja.

Sada je Boka ponovo šampion kontinenta, a osvajanjem Sudamerikane obezbedila je i nastup u Rekopi Južne Amerike 2027. godine, gde će se sastati sa pobednikom ovogodišnje Kopa Libertadores.