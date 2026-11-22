JEZIVA situacija dogodila se dok je igrač Boke Juniors pričao posle trofeja Kopa Sudamerikane.

Foto: Printskrin/X/@paseclave__

Leandro Paredes je davao izjavu za "DSports". Na početku je delovao veoma prisebno i ništa nije slutilo da će Argentinac kolabirati.

- Srećan sam, srećan... Malo je reči kojima mogu da opišem ovo što proživljavam. Zahvalan sam svima - rekao je Paredes.

Novinar ga je potom pitao šta mu prolazi kroz glavu posle osvajanja trofeja, iskusni vezista je uspeo da izgovori da sada želi da uživa sa saigračima i zahvali im se na svemu što su zajedno prošli. Međutim, u sledećem trenutku zatvorio je oči i srušio se na zemlju!

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

Zanimljivo, Paredes se nije najbolje osećao ni tokom meča. Delovao je iscrpljeno i već u 58. minutu je zatražio izmenu.

Ipak, najvažnije je da su stigle odlične vesti. Argentinski mediji su preneli da je šampion sveta sa "gaučosima" dobro. On je nekoliko minuta proveo na travi, a nakon ukazane lekarske pomoći uz pratnju je otišao do svlačionice.

Paredes je pored Boke Juniors u karijeri nastupao za Kjevo, Romu, Empoli, Zenit, PSŽ i Juventus.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“