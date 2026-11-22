UŽASNE SCENE: Čuveni fudbaler kolabirao - davao izjavu i samo se srušio na teren (VIDEO)
JEZIVA situacija dogodila se dok je igrač Boke Juniors pričao posle trofeja Kopa Sudamerikane.
Leandro Paredes je davao izjavu za "DSports". Na početku je delovao veoma prisebno i ništa nije slutilo da će Argentinac kolabirati.
- Srećan sam, srećan... Malo je reči kojima mogu da opišem ovo što proživljavam. Zahvalan sam svima - rekao je Paredes.
Novinar ga je potom pitao šta mu prolazi kroz glavu posle osvajanja trofeja, iskusni vezista je uspeo da izgovori da sada želi da uživa sa saigračima i zahvali im se na svemu što su zajedno prošli. Međutim, u sledećem trenutku zatvorio je oči i srušio se na zemlju!
Zanimljivo, Paredes se nije najbolje osećao ni tokom meča. Delovao je iscrpljeno i već u 58. minutu je zatražio izmenu.
Ipak, najvažnije je da su stigle odlične vesti. Argentinski mediji su preneli da je šampion sveta sa "gaučosima" dobro. On je nekoliko minuta proveo na travi, a nakon ukazane lekarske pomoći uz pratnju je otišao do svlačionice.
Paredes je pored Boke Juniors u karijeri nastupao za Kjevo, Romu, Empoli, Zenit, PSŽ i Juventus.
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