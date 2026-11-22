SRBIN dominirao u Razvojnoj NBA ligi.

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Košarkaš Bogoljub Marković zabeležio dabl-dabl u porazu Viskonsina od Noublsvila rezultatom 129:112.

Marković je na terenu proveo 34 minuta, i ostvario učinak od 22 poena i 11 skokova, na to je dodao sedam skokova i četiri blokade.

Viskonsin, razvojni NBA tim Mikvokija, upisao je tri pobede i dva poraza u dosadašnjem delu takmičenja.

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