Kakva dominacija: Bogoljub Marković odigrao neverovatnu utakmicu!
SRBIN dominirao u Razvojnoj NBA ligi.
Košarkaš Bogoljub Marković zabeležio dabl-dabl u porazu Viskonsina od Noublsvila rezultatom 129:112.
Marković je na terenu proveo 34 minuta, i ostvario učinak od 22 poena i 11 skokova, na to je dodao sedam skokova i četiri blokade.
Viskonsin, razvojni NBA tim Mikvokija, upisao je tri pobede i dva poraza u dosadašnjem delu takmičenja.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
UŽASNE SCENE: Čuveni fudbaler kolabirao - davao izjavu i samo se srušio na teren (VIDEO)
22. 11. 2026. u 11:25
HAOS U BEOGRADU: Sukob navijača Zvezde i Partizana na Banjici
22. 11. 2026. u 07:38
MESI ZGROZIO PLANETU: Svi pričaju o njegovom prljavom potezu! (VIDEO)
22. 11. 2026. u 10:39
Neće u Partizan, ali hoće kod Alimpijevića: Sjajni centar izabrao Bešiktaš
21. 11. 2026. u 22:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
Orlovi napredovali! Velike vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića
Lepe vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića.
21. 11. 2026. u 18:33
Komentari (0)