RUSIJA je izgubila 1.637.170 vojnika u Ukrajini od početka rata 24. februara 2022. godine, saopštio je 22. novembra Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

Ovaj broj obuhvata 2.310 gubitaka koje su ruske snage pretrpele tokom proteklog dana.

Prema izveštaju, Rusija je takođe izgubila 12.487 tenkova, 25.923 oklopna borbena vozila, 178.062 vozila i cisterni za gorivo, 52.661 artiljerijski sistem, 2.295 višecevnih lansera raketa, 1.767 sistema protivvazdušne odbrane, 452 aviona, 356 helikoptera, 3.209 bespilotnih zemaljskih vozila, 35 brodova i čamaca i dve podmornice.

Generalštab je 29. oktobra saopštio da je oktobar 2026. godine bio mesec sa najvećim brojem poginulih za ruske borbene gubitke otkako je Moskva pokrenula invaziju u punom obimu.

Procene o ukrajinskim gubicima i izjava Zelenskog

Generalštab Ukrajine nije objavio sopstvene gubitke od početka rata, pozivajući se na operativnu tajnost.

Nezavisni izveštaji zapadnih istraživačkih centara saglasni su da ruski gubici značajno premašuju gubitke Ukrajine, pri čemu Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) procenjuje da je odnos „otprilike 2,5:1 ili 2:1“.

U izveštaju CSIS-a iz januara 2026. godine navedeno je da je Ukrajina verovatno pretrpela između 500.000 i 600.000 gubitaka od februara 2022. do decembra 2025. godine, od čega se smatra da je između 100.000 i 140.000 poginulo u borbi.

Iako ukrajinski zvaničnici retko iznose tu cifru, predsednik Volodimir Zelenski rekao je za Frans TV 4. februara da je najmanje 55.000 ukrajinskih vojnika poginulo u borbi od početka rata u punom obimu, pored značajnog broja onih koji se vode kao nestali u akciji.

Intenzitet ruskih napada dronovima i borbi izuzetno je otežao Ukrajini da izvuče tela poginulih vojnika, koja su neophodna za DNK potvrdu.

(Kijev independent)