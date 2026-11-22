SJAJNE VESTI ZA PENZIONERE: Ova grupa starijih građana dobija 4.500 dinara više svakog meseca
PENZIONERE u Srbiji od decembra 2026. godine očekuje povećanje penzija od 7,5 odsto, a prvi uvećani iznosi biće isplaćeni u januaru 2027. godine.
Tako će oni koji sada primaju 60.000 dinara mesečno dobijati 64.500 dinara, odnosno 4.500 dinara više svakog meseca.
Povećanje penzija je potvrđeno rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavljenim u Službenom glasniku. Usklađivanje se odnosi na decembarske penzije, koje će biti isplaćene početkom naredne godine.
Koliko će iznositi penzije nakon povećanja
Za penzionere koji trenutno primaju 60.000 dinara računica je jednostavna. Povećanje od 7,5 odsto znači dodatnih 4.500 dinara mesečno, pa će njihova nova penzija iznositi 64.500 dinara.
Na godišnjem nivou, to predstavlja ukupno 54.000 dinara više u odnosu na dosadašnja primanja, pod uslovom da u međuvremenu ne bude novih promena iznosa penzije.
Kada stižu prve uvećane penzije
Prema zvaničnom rešenju, povećanje se primenjuje od decembra 2026. godine, dok će isplata uvećanih iznosa početi u januaru 2027.
Penzioneri neće morati da podnose posebne zahteve, jer će se usklađivanje obavljati automatski, po službenoj dužnosti.
Povećavaju se i druge naknade Fonda PIO
Istim rešenjem predviđeno je povećanje vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije, kao i pojedinih novčanih naknada koje isplaćuje Fond PIO.
Za sve ove kategorije predviđeno je usklađivanje od 7,5 odsto, što znači da će povećanjem biti obuhvaćeni i korisnici drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
(Alo)
Preporučujemo
VLADA ŠPANIJE ZABRANjUJE RASIPANjE STRUJE: Drakonske mere na nivou cele države
22. 11. 2026. u 10:30
OVO JE NAJNOVIJA EKONOMSKA PROGNOZA: Šta nas očekuje tokom 2027. godine?
21. 11. 2026. u 10:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)