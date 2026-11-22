PENZIONERE u Srbiji od decembra 2026. godine očekuje povećanje penzija od 7,5 odsto, a prvi uvećani iznosi biće isplaćeni u januaru 2027. godine.

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Tako će oni koji sada primaju 60.000 dinara mesečno dobijati 64.500 dinara, odnosno 4.500 dinara više svakog meseca.

Povećanje penzija je potvrđeno rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavljenim u Službenom glasniku. Usklađivanje se odnosi na decembarske penzije, koje će biti isplaćene početkom naredne godine.

Koliko će iznositi penzije nakon povećanja

Za penzionere koji trenutno primaju 60.000 dinara računica je jednostavna. Povećanje od 7,5 odsto znači dodatnih 4.500 dinara mesečno, pa će njihova nova penzija iznositi 64.500 dinara.

Na godišnjem nivou, to predstavlja ukupno 54.000 dinara više u odnosu na dosadašnja primanja, pod uslovom da u međuvremenu ne bude novih promena iznosa penzije.

Kada stižu prve uvećane penzije

Prema zvaničnom rešenju, povećanje se primenjuje od decembra 2026. godine, dok će isplata uvećanih iznosa početi u januaru 2027.

Penzioneri neće morati da podnose posebne zahteve, jer će se usklađivanje obavljati automatski, po službenoj dužnosti.

Povećavaju se i druge naknade Fonda PIO

Istim rešenjem predviđeno je povećanje vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije, kao i pojedinih novčanih naknada koje isplaćuje Fond PIO.

Za sve ove kategorije predviđeno je usklađivanje od 7,5 odsto, što znači da će povećanjem biti obuhvaćeni i korisnici drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

(Alo)