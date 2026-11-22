Rezultati ankete instituta "JuGov", koja je sprovedena za potrebe nemačkih medija pokazuju da se gotovo polovina stanovnika Nemačke zalaže se za to da se što pre održe pregovori između kancelara Fridriha Merca i ruskog predsednika Vladimira Putina.

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Kako se navodi, 49 odsto anketiranih podržava te pregovore u što skorije vreme, čak iako Moskva ne bude spremna na ustupke.

Nasuprot tome, 23 odsto građana je za pregovore ali uz ustupke Rusije, dok samo devet odsto smatra da Merc i Putin u ovom trenutku uopšte ne treba da kontaktiraju.

Istraživanje javnog mnjenja pokazalo je i da oko 50 odsto Nemaca smatra da treba smanjiti ili u potpunosti prekinuti podršku Kijevu.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ranije je izjavila da je Nemačka postala glavni pokrovitelj rata u Ukrajini.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini otežavaju rešavanje sukoba, direktno uvlače zemlje NATO-a u njega i predstavljaju "igranje vatrom".

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napomenuo je da će svaka pošiljka koja sadrži naoružanje za Ukrajinu postati legitimna meta za Rusiju.

(RT)