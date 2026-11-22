NAJMANjE tri osobe su poginule, četiri su povređene, dok se za 36 radnika još traga nakon velikog požara koji je zahvatio fabriku slatkiša u Indoneziji. Spasilačke ekipe nastavile su u nedelju potragu za nestalima, dok su vatrogasci pokušavali da ugase preostala žarišta.

Foto: Tanjug/AP/Basarnas

Kako prenosi Rojters, požar je izbio u subotu uveče u fabrici konditorskih proizvoda u mestu Cikande, u okrugu Serang, u indonežanskoj provinciji Banten, na zapadu ostrva Java.

Prema dosadašnjim informacijama, požar je preživelo 15 osoba, od kojih su četiri prevezene u zdravstvene ustanove radi ukazivanja medicinske pomoći.

Spasilačke ekipe pretražuju oštećene delove fabričkog kompleksa u kojima bi nestali radnici mogli da budu zarobljeni.

Potragu dodatno otežava činjenica da požar još nije u potpunosti ugašen. Vatrogasci nastavljaju da hlade delove objekta, dok na pojedinim mestima i dalje ima plamena i užarenih ostataka.

🚨BREAKING NEWS🚨 Kebakaran besar Terjadi di PT Fonusa (salah satu produknya adalah permen milkita) yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu, 21 November 2026 Sore. Dikabarkan 42 orang masih terjebak di dalam. 🥀 https://t.co/Cpr4bFTQRI — Info Jateng (@Jateng_Twit) November 22, 2026

Nadležne službe još nisu saopštile šta je izazvalo požar.

Potraga za nestalim radnicima se nastavlja, a ekipe na terenu pokušavaju da pristupe delovima fabrike koji su najteže oštećeni vatrom.

(Telegraf)