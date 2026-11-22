Dežurne snage PVO su tokom noći presrele i uništile 170 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: AI generated/ChatGPT

Kako su istakli, dronovi su oboreni iznad Brjanske, Belgorodske, Kurske, Voronješke, Tulske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i voda Azovskog i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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