RUSKI NEBESKI ŠTIT SKRŠIO UKRAJINSKU NAJEZDU: 170 dronova razbucano za jednu noć
Dežurne snage PVO su tokom noći presrele i uništile 170 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Kako su istakli, dronovi su oboreni iznad Brjanske, Belgorodske, Kurske, Voronješke, Tulske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i voda Azovskog i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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