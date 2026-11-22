DA BI izbegle provociranje Rusije, nemačke oružane snage (Bundesver) su navodno u poslednji čas promenile planirano raspoređivanje svojih vojnika za vežbu velikih razmera "Veliki orao 26“ u Litvaniji, prenose danas nemački mediji.

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Prema izveštaju medija, nakon što je prvobitno trebalo da snage 10. oklopne divizije budu transportovane konvojem preko Poljske do Litvanije, tenkovi i druga vozila su umesto toga do baltičke zemlje dopremljeni železnicom, objavio je „Bild am zontag“, pozivajući se na vojne izvore.

Promena je navodno izazvana zabrinutošću da bi javno vidljivi nemački tenkovski konvoji na putu ka istočnom krilu NATO-a nepotrebno provocirali Rusiju, a odluka je doneta nakon internih konsultacija u NATO-u.

- NATO vežba za scenario iz stvarnog sveta intenzivnije nego što je to činio u duže vreme. Tokom svih manevara, stalno se preispituje da li procedure treba prilagoditi kako bi se pronašao pravi nivo odvraćanja i izbegle nepotrebne provokacije - rekao je vojni predstavnik NATO-a za Bild am Zontag.

Kao odgovor na upit lista „Bild am Zontag“ u vezi sa prelaskom sa drumskog na železnički transport, nemačko savezno ministarstvo odbrane izjavilo je da „potencijalna promena načina transporta nije neuobičajena i mora se praktikovati jer mora biti moguća i u vanrednim situacijama“.

Trenutna vežba "Veliki orao" 26 u Litvaniji fokusira se, između ostalog, na brzo raspoređivanje snaga Bundesvera na istočni bok NATO-a.