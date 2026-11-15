Društvo

OBELEŽENO 17 GODINA OD SMRTI PATRIJARHA PAVLA: Služen pomen u manastiru Rakovica (FOTO/VIDEO)

Д.К.

15. 11. 2026. u 12:44

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U HRAMU Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Rakovica danas je održan pomen povodom 17 godina od smrti patrijarha Pavla.

ОБЕЛЕЖЕНО 17 ГОДИНА ОД СМРТИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА: Служен помен у манастиру Раковица (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin Telegram Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija

Pomen patrijarhu Pavlu služio je patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje episkopa lipljanskog Dositeja i episkopa novobrdskog Ilariona.

Četrdeset četvrti patrijarh na tronu Svetog Save preminuo je na današnji dan 2009. godine na Vojnomedicinskoj akademiji.

Pored njegovog odra u Sabornoj crkvi prošlo je pola miliona ljudi, a stotine hiljada građana na ulicama Beograda oprostilo se od 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve.

Po sopstvenoj želji, sahranjen je u manastiru Rakovici, u Beogradu.
Patrijarh Pavle ostaće upamćen po mudrom vođenju Crkve u teškim vremenima, ličnoj skromnosti i životu u skladu sa Jevanđeljem.

- Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi - poručivao je patrijarh Pavle.

(Sputnjik)

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