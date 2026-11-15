OBELEŽENO 17 GODINA OD SMRTI PATRIJARHA PAVLA: Služen pomen u manastiru Rakovica (FOTO/VIDEO)
U HRAMU Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Rakovica danas je održan pomen povodom 17 godina od smrti patrijarha Pavla.
Pomen patrijarhu Pavlu služio je patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje episkopa lipljanskog Dositeja i episkopa novobrdskog Ilariona.
Četrdeset četvrti patrijarh na tronu Svetog Save preminuo je na današnji dan 2009. godine na Vojnomedicinskoj akademiji.
Pored njegovog odra u Sabornoj crkvi prošlo je pola miliona ljudi, a stotine hiljada građana na ulicama Beograda oprostilo se od 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve.
Po sopstvenoj želji, sahranjen je u manastiru Rakovici, u Beogradu.
Patrijarh Pavle ostaće upamćen po mudrom vođenju Crkve u teškim vremenima, ličnoj skromnosti i životu u skladu sa Jevanđeljem.
- Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi - poručivao je patrijarh Pavle.
(Sputnjik)
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