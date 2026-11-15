Fudbal

HAOS U HRVATSKOJ: Huligani upali u svlačionicu, prebili fudbalera

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 11. 2026. u 12:44

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Dve osobe su uhapšene, dok policija traga za još nekoliko osumnjičenih nakon napada na 24-godišnjeg mladića u svlačionici fudbalskog kluba u Novakovcu, nedaleko od Varaždina.

ХАОС У ХРВАТСКОЈ: Хулигани упали у свлачионицу, пребили фудбалера

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andrea Alexandru

Incident se dogodio u subotu, tokom odigravanja fudbalske utakmice, u prostorijama lokalnog kluba. Prema potvrdi policije, više maskiranih osoba upalo je u svlačionicu i fizički napalo mladića, udarajući ga teleskopskim palicama i rukama po glavi i telu.

-  Tom prilikom je više nepoznatih maskiranih osoba ušlo u svlačionicu fudbalskog kluba i fizički napalo 24-godišnjaka, udarajući ga teleskopskim palicama i rukama po glavi i telu - navedeno je u policijskom saopštenju, prenosi portal „24sata“.

Mladić je u napadu zadobio površinske povrede glave, a lekarska pomoć ukazana mu je u Opštoj bolnici Varaždin.

Policijski službenici su operativnim radom na terenu uhapsili dve osobe koje se dovode u vezu sa ovim krivičnim delom. Kriminalistička istraga nad njima je u toku, dok policija intenzivno traga za ostalim učesnicima napada.

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