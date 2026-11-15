GEJTS ZARAĐUJE MILIJARDE NA DEPONIJAMA: Neočekivani biznis za koji niste znali

SUOSNIVAČ kompanije Majkrosoft i milijarder Bil Gejts zaradio je milijarde dolara ulaganjem u američku kompaniju za upravljanje deponijama "Republic Services".

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To poslovanje značajno doprinosi emisiji štetnih gasova pokazala je istraga nezavisnog američkog neprofitnog portala za istraživačko novinarstvo ProPublica.

Prema rezultatima istrage, Gejts poseduje 38 odsto udela u kompaniji Republic Services, drugom najvećem operateru deponija u Sjedinjenim Američkim Državama, čija se vrednost procenjuje na oko 29 milijardi dolara.

Od početnog ulaganja 1999. godine, Gejts je od dividendi ove kompanije ostvario prihod od oko 2,6 milijardi dolara, dok je vrednost njenih akcija u međuvremenu porasla približno 30 puta.

Istraga ukazuje na nesklad između Gejtsovog javnog zalaganja za borbu protiv klimatskih promena i njegovih investicija, budući da su deponije značajan izvor emisije metana, jednog od gasova koji doprinose globalnom zagrevanju, prenosi CNN.

Prema podacima navedenim u istraživanju, deponije su odgovorne za čak petinu emisija metana u SAD, dok emisije kompanije "Republic Services" odgovaraju godišnjem klimatskom zagađenju koje proizvode tri miliona automobila na benzin.

Federalni inspektori su u više navrata utvrdili da iz deponija ove kompanije ističe metan u količinama iznad dozvoljenih granica. Na pojedinim lokacijama zabeležena su i ozbiljna oštećenja sistema za prikupljanje deponijskog gasa, kao i koncentracije metana koje predstavljaju rizik od eksplozije.

"ProPublica" navodi da kompanija nije usvojila strože ciljeve smanjenja emisija koje je prihvatio njen glavni konkurent, iako se ranije obavezala da će do 2030. godine smanjiti emisije za 35 odsto u odnosu na referentni period.

Istraga takođe ukazuje da se "Republic Services" protivila pojedinim predloženim merama za strožu kontrolu emisija metana, kao i politikama kojima bi se organski otpad preusmeravao sa deponija na kompostiranje i druge načine prerade.

Gejts je 2015. godine, na klimatskom samitu u Parizu, najavio ulaganje najmanje dve milijarde dolara u razvoj tehnologija koje bi mogle da doprinesu smanjenju emisija štetnih gasova. Pokrenuo je i inicijativu "Breakthrough Energy", usmerenu na podršku inovacijama u oblasti čistih tehnologija.

Prema navodima ProPublice, Gejts nije odgovorio na ponovljene zahteve za komentar o svojim ulaganjima u kompaniju "Republic Services".

Predstavnik kompanije izjavio je da "Republic Services" zapošljava stotine stručnjaka za zaštitu životne sredine i inženjera i da radi na otklanjanju problema kada se oni utvrde.

(Tanjug)