Ekonomija

MENJAJU SE TAKSE ZA AUTOMOBILE U SRBIJI: Ovo je novi cenovnik!

В. Н.

15. 11. 2026. u 11:02

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VLADA Srbije objavila je usklađene najviše iznose lokalne komunalne takse za držanje motornih i priključnih vozila.

МЕЊАЈУ СЕ ТАКСЕ ЗА АУТОМОБИЛЕ У СРБИЈИ: Ово је нови ценовник!

Foto: Goran Čvorović

Prema dokumentu objavljenom u "Službenom glasniku Republike Srbije“, maksimalna taksa za putničke automobile iznosiće od 860 do 8.750 dinara, u zavisnosti od zapremine motora.

Novi iznosi odnose se i na motocikle, kamione, autobuse i druga vozila, dok su poljoprivredna vozila i mašine izuzeti.

Odluka je doneta na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, a iznosi su usklađeni sa godišnjim indeksom potrošačkih cena koji je objavio Republički zavod za statistiku za period od 1. oktobra 2025. do 30. septembra 2026. godine, piše Blic.

Reč je o najvišim dozvoljenim iznosima lokalne komunalne takse, što znači da lokalne samouprave mogu da propišu i niže iznose.

Koliko će iznositi taksa za putničke automobile?

Visina lokalne komunalne takse za putnička vozila zavisi od zapremine motora.

Prema novim maksimalnim iznosima, za automobile sa motorom do 1.150 kubika taksa može iznositi najviše 860 dinara, dok je za vozila sa zapreminom motora većom od 3.000 kubika gornja granica 8.750 dinara.

Ova taksa predstavlja samo jednu od stavki koje vlasnici automobila plaćaju prilikom registracije vozila, a ne ukupan trošak registracije.

Nove takse i za motocikle

Usklađeni su i maksimalni iznosi lokalnih komunalnih taksi za motocikle, koji takođe zavise od zapremine motora.

Za motocikle do 125 kubika najviša taksa iznosi 710 dinara, dok za one sa motorom preko 1.200 kubika može dostići 2.620 dinara.

Koliko će plaćati vlasnici kamiona i teretnih vozila?

Promene se odnose i na privrednike i prevoznike koji koriste teretna vozila. Za kamione do dve tone nosivosti najviša taksa iznosi 2.630 dinara, dok za kamione nosivosti preko 12 tona može dostići 8.750 dinara.

Za teretne i radne prikolice namenjene putničkim automobilima maksimalna taksa iznosi 860 dinara. Kada je reč o autobusima i kombi autobusima, najviša taksa utvrđena je na 70 dinara po registrovanom sedištu.

Za tegljače maksimalni iznosi kreću se od 2.620 do 7.030 dinara, u zavisnosti od snage motora.

Od kada počinju da važe novi iznosi?

Prema dokumentu koji je Vlada Srbije donela 13. novembra 2026. godine, usklađeni maksimalni iznosi lokalne komunalne takse primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ukoliko je odluka objavljena tokom novembra, novi iznosi primenjivaće se od 1. decembra 2026. godine.

Važno je naglasiti da se ovim dokumentom ne određuje jedinstvena taksa za sve gradove i opštine u Srbiji, već maksimalni iznos koji lokalne samouprave mogu da propišu.

To znači da konačan iznos koji će vlasnik vozila platiti zavisi i od odluke lokalne samouprave u kojoj se vozilo registruje.

(BizPortal)

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