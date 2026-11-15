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POGLEDAJTE U KAKVOM STANU ŽIVI ĐINA DŽINOVIĆ: Napustila kuću svog oca na Senjaku, pa novi dom našla u Španiji (FOTO)

Д.К.

15. 11. 2026. u 10:57

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ĐINA Džinović preselila se iz Srbije za Španiju gde studira i vredno radi na svojoj budućnosti.

ПОГЛЕДАЈТЕ У КАКВОМ СТАНУ ЖИВИ ЂИНА ЏИНОВИЋ: Напустила кућу свог оца на Сењаку, па нови дом нашла у Шпанији (ФОТО)

Foto: printskrin/ Instagram/djinadzinovic

Ona se u poslednje vreme posvetila aktivnom snimanju za društvene mreže, te je u jednom od svojih blogova spontano pokazala i stan u Španiji u kome živi.

Naime, Đina Džinović živi u estetičnom, ušuškanom stanu, koji je uređen po poslednjim trendovima.

Prostrani dnevni boravak krasi zid ceo u prozorima, što stan čini svetlim i prostranim.

Foto: printskrin/ Instagram/djinadzinovic

Trpezarija je mala, sa okruglim belim stolom, koji se savršeno uklapa u enterijer, a iza kog se nalazi jedan polica.

U spavaćoj sobi nalazi se krevet i veliko ogledalo, koje Đini služi za poziranje. Dok se u hodniku nalazi beli, ugradni garderober.

Foto: printskrin/ Instagram/djinadzinovic

Kuhinja u belom mermeru sa frižiderom i šporetom, mesto je gde Đina provodi dosta vremena, u pripremi zdravih obroka.

Iako je stan svetao i estetičan, ono što privlači najviše pažnje je činjenica da zapravo ima baš malo nameštaja te da je sve funkcionalno.

Foto: printskrin/ Instagram/djinadzinovic

Podsetimo, Đina Džinović odselila se u Španiju iz kuće svog oca na Senjaku, čija se vrednost kreće oko 2 miliona evra, a koja je cela u mermeru, sa bazenom na krovu kuće.

(Blic)

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