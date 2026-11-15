TIJANA EM VRAĆENA SA GRANICE ZBOG SITNICE: Rekli su mi da ne mogu dalje - pa priznala da je raskinula dugogodišnju vezu

NAŠU pevačicu nisu pustili da pređe granicu sa Makedonijom, otkazala nastup pa se hitno oglasila.

Foto: Privatna arhiva

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, prvi put je javno progovorila o neprijatnosti koju je doživela kada nije uspela da pređe granicu sa Severnom Makedonijom i stigne na zakazani nastup, te otkrila da su je putovanja koštale neplaćene kazne, ali i iznenadila priznanjem da je okončala dugogodišnju romansu.

Tokom nastupa u jednom beogradskom lokalu, pevačica je detaljno objasnila šta se zapravo dogodilo na prelazu pre dva dana, kada je publika u Krivoj Palanci ostala uskraćena za njen koncert.

"Rekli su mi da ne mogu dalje"

Kako je Tijana Milentijević istakla, razlog zbog kojeg joj granična policija nije dozvolila ulazak u susednu zemlju bile su neplaćene saobraćajne kazne od svega nekoliko hiljada dinara, za koje tvrdi da uopšte nije znala da postoje jer je promenila adresu stanovanja.

- Nisam platila par hiljada dinara i nisam znala da me to može koštati nastupa. Ja nemam uvid u kazne kao što su saobraćajne. Promenila sam mesto stanovanja i sve te kazne stizale su na moju staru adresu. Nisu mogli da mi uruče, ja nisam ni znala da to postoji i, kao i svaki put, ja sam krenula na nastup. Na granici su mi rekli da neću moći dalje jer nisam platila kaznu. Ja sam pitala kakvu kaznu i da li mogu odmah da platim, ali nije moglo tako. To je zakon i ja moram da ga poštujem kao i svi ostali građani. Tako zbog par hiljada dinara nisam mogla da održim nastup.

Bivši dečko ostao u bendu

Osim administrativne drame na granici, Tijana je otvoreno progovorila i o privatnom životu, potvrdivši da je pre nekoliko meseci stavila tačku na dugogodišnju ljubavnu vezu, što je sve do sada uspešno krila od javnosti. Uprkos prekidu emotivnog odnosa, nekadašnji partner je na njeno insistiranje ostao član njenog muzičkog sastava.

- Istina je da je došlo do raskida pre par meseci, ja sam to krila i evo sad je došlo do javnosti. Mi smo ostali u drugarskim odnosima i na moje insistiranje on je ostao u mom bendu, što se tiče posla to smo rešili.

Pevačica je dodala da im funkcionisanje nakon razlaza ne predstavlja problem jer je prijateljstvo postojalo i pre nego što su uplovili u vezu.

- Nije mi čudno što je ovako jer pre naše veze mi smo bili drugari, sad se zapravo vratilo na staro. Oboje smo smatrali da je najbolje da u ovom trenutku bude ovako, da se raziđemo. Zajednička je ovo bila odluka i zato i jeste ovakav odnos ostao.

(Telegraf.rs)