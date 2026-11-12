STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin pao za 1,78 odsto na 65.450 evra, itirijum za 2,19 odsto na 1.815 evra
VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećem svetskom tržištu kriptovaluta Bajnens pala za 1,78 odsto na 65.452,23 evra.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 21,38 milijardi evra. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 28 u kategoriji "strah", neznatno gore u odnosu na jučerašnjih 29 u istoj kategoriji.
Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 2,19 odsto na 1.814,95 evra, a bajnens koin (BNB) za 3,82 odsto na 592,19 evra. Kriptovaluta solana (SOL) pala je 3,77 odsto na 73,52 evra, a avalanš (AVAX) za 2,71 odsto na 7,52 evra.
Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je za 0,96 odsto na 1,12 evra. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.
Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ĐTB, ERA i MBL.
(Tanjug)
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