OGLASILI SE IZ NIS-a: Evo kakva je situacija sa gorivom

GORIVA na pumpama ima dovoljno, energetskom sektoru ne preti kolaps.

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Ovo je ukratko epilog jučerašnje informacije koje su preneli pojedini mediji da je Rafinerija u Pančevu smanjila obim proizvodnje naftnih derivata, a priprema se i za potpunu obustavu zbog prekida transporta sirove nafte naftovodom JANAF.

Nakon što je vest prilično uznemirila domaću javnost, hitno su se oglasili iz Naftne industrije Srbije saopštenjem koje prenosimo u celini:

- Kompanija NIS pažljivo prati situaciju nastalu privremenim prekidom transporta sirove nafte Jadranskim naftovodom (JANAF) i u stalnom je kontaktu sa nadležnim državnim organima i predstavnicima JANAF-a u cilju prevazilaženja trenutnih okolnosti. NIS kontinuirano prilagođava rad u Rafineriji nafte Pančevo u skladu sa informacijama koje dobija od svojih partnera. Benzinske stanice NIS-a su uredno snabdevene svim vrstama goriva, i kompanija raspolaže dovoljnim zalihama naftnih derivata. U saradnji sa partnerima preduzimaju se aktivnosti, kako bi se stabilnost snabdevanja očuvala i u narednom periodu. Kompanija će, kao i do sada, o svim važnim informacijama blagovremeno obaveštavati javnost - stoji u saopštenju.

Kako Kurir nezvanično saznaje, država je spremna da reaguje puštanjem na tržište goriva iz rezervi ukoliko za tim bude potrebe.