KAKVE SU CENE PRED SEZONU POSNIH SLAVA? Šaran ostaje jedan od glavnih izbora za posnu trpezu
SA približavanjem Božićnog posta i sezone posnih slava, raste interesovanje za ribu, koja je nezaobilazna na trpezama u ovom periodu godine. Ponuda u ribarnicama i trgovinskim lancima je raznovrsna, ali se cene značajno razlikuju u zavisnosti od vrste ribe, mesta kupovine i načina pripreme.
Prema aktuelnim cenama zabeleženim tokom novembra, kilogram šarana u pojedinim trgovinskim lancima košta oko 600 do 650 dinara, dok se pastrmka prodaje za oko 700 dinara. Sa druge strane, za pojedine vrste morske ribe potrebno je izdvojiti i više od 1.400 dinara po kilogramu.
Šaran ostaje jedan od glavnih izbora za posnu trpezu
Početak jesenjeg izlova u domaćim ribnjacima donosi veću ponudu slatkovodne ribe, a šaran tradicionalno zauzima važno mesto na posnim trpezama.
Kako je nedavno objavio RTS, maloprodajna cena šarana na jednom od ribnjaka u Srbiji iznosi 620 dinara po kilogramu. Amur košta 450 dinara, tolstolobik 350, som 850, dok je za kilogram smuđa potrebno izdvojiti 1.100 dinara.
Ove cene pokazuju da kupci imaju mogućnost izbora u zavisnosti od budžeta, a tolstolobik je među povoljnijim opcijama.
Razlike u cenama prelaze 1.000 dinara
Značajne razlike mogu se primetiti i u trgovinskim lancima. Sveži oslić može se pronaći za oko 450 dinara po kilogramu, dok kilogram brancina dostiže oko 1.499 dinara.
Pastrmka se u pojedinim marketima prodaje za oko 700 dinara, a šaran za približno 600 do 650 dinara po kilogramu.
Razlike su još izraženije kada je reč o filetima, očišćenoj ribi i posebno pripremljenim proizvodima. Zato je važno obratiti pažnju na to da li se cena odnosi na celu ribu, očišćen proizvod ili filet.
Pred praznike se očekuje veća potražnja
Tradicionalno se očekuju dva intenzivna perioda prodaje, uoči Božića i pred Svetog Jovana, koji je jedna od većih posnih slava u prva dva meseca naredne godine.
Kako se približavaju praznici, šaran će ostati jedan od glavnih izbora kupaca, dok su pastrmka i oslić takođe među tradicionalnim vrstama ribe koje se nalaze na posnim trpezama.
U ribarnicama se mogu pronaći i dimljeni šaran i pastrmka, ali su ovi proizvodi uglavnom skuplji od sveže ribe.
Za domaćinstva koja žele da smanje troškove, poređenje cena u različitim ribarnicama i marketima može napraviti značajnu razliku u ukupnom računu. Posebno treba obratiti pažnju na razliku između cele ribe i fileta, jer se njihova cena po kilogramu često znatno razlikuje.
(BizPortal)
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