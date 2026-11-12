IDEA Marketi: Nastavljamo sa redovnim poslovnim aktivnostima

U SKLADU sa pojačanim interesovanjem javnosti za poslovanje kompanije i imajući u vidu značaj našeg maloprodajnog sistema za zaposlene, dobavljače, poslovne partnere i potrošače, smatramo važnim da pružimo jasne i pouzdane informacije o poslovanju kompanije i prioritetima kojima smo posvećeni.

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IDEA Marketi nastavljaju sa redovnim poslovnim aktivnostima. Prodavnice IDEA, Roda i Mercator nastavljaju sa radom, a snabdevanje maloprodajne mreže odvija se neometano. Očuvanje stabilnosti poslovanja i radnih mesta ostaje jedan od prioriteta kompanije.

Sa svim dobavljačima nastavljamo redovnu i direktnu komunikaciju, sa ciljem očuvanja kvalitetnih poslovnih odnosa i kontinuiteta saradnje. Pitanja pojedinačnih potraživanja i međusobnih obaveza rešavamo neposredno sa poslovnim partnerima.

Platni promet kompanije odvija se nesmetano preko računa više poslovnih banaka, kao što je to bila praksa i do sada.

Upravljanje kompanijom odvija se kroz postojeću organizacionu strukturu i menadžment, koji nastavljaju da obavljaju svoje funkcije i donose poslovne odluke u skladu sa svojim ovlašćenjima.

IDEA Marketi zapošljavaju više od 6.500 ljudi i svesni smo odgovornosti koju imamo prema zaposlenima i njihovim porodicama, ali i prema velikom broju domaćih proizvođača, dobavljača i potrošača koji svakodnevno računaju na našu maloprodajnu mrežu. Zato ćemo nastaviti da se ponašamo i komuniciramo odgovorno, na osnovu potvrđenih činjenica, vodeći računa o interesima svih koji su povezani sa poslovanjem naše kompanije.