NBS OBJAVILA: Zlatne rezerve Srbije na istorijski visokom nivou

REZERVE zlata Srbije, koje čine deo deviznih rezervi, na kraju oktobra iznosile su rekordnih 55,34 tone i vredele su 6,22 milijarde evra, što je činilo 21,3 odsto bruto deviznih rezervi, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

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U oktobru je količina zlata u deviznim rezervama povećana za 200,7 kilograma kupovinom 16 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije Srbija Ziđin Koper.

Vrednost zlatnih rezervi u oktobru je smanjena za 307,9 miliona evra, zbog delovanja tržišnih faktora.

Od početka godine, kupljene su 2,8 tone zlata na domaćem tržištu, zbog čega je i vrednost zlatnih rezervi povećana za 27,9 miliona evra, iako su tržišni efekti bili negativni i posledica su kretanja na međunarodnim tržištima – smanjenja cene zlata u dolarima za 9,2 odsto, dok je u suprotnom smeru delovalo jačanje dolara u odnosu na evro za 4,9 odsto, naveli su iz NBS.

(Tanjug)