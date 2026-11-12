Hrvati se plaše novog debakla od Engleza - sve ispod "tri komada" biće uspeh

"Bolje da predaju tekmu pa će izgubiti samo 3:0" napisao je jedan navijač Hrvatske u komentartu na najavu utakmice u hrvatskim medijima i to najbolje opisuje kakva atmosfera vlada u redovima "kockastih" ali i u celoj naciji koja se ne tako davno dičila velikim pobedama svojih ljubimaca na tlu Engleske.

Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Danas je međutim druga pesma i Engleska dočekuje Hrvatsku u Ligi nacija sa šest bodova prednosti i praktično obezbeđenim plasmanom u nokaut fazu. Ipak, izabranici Tomasa Tuhela nemaju nameru da uspore, posebno posle tri uzastopne pobede i uoči poslednjeg gostovanja Španiji.

Englezi žele da završe godinu u velikom stilu i potisnu neprijatna sećanja na kolaps u Atlanti tokom Svetskog prvenstva. Protiv Hrvatske su već dva puta slavili ove godine, najpre sa 4:2 na otvaranju Mundijala u junu, a zatim i ubedljivih 7:0 prošlog meseca u Rijeci. S obzirom na razliku u kvalitetu i trenutnoj formi, domaćin ponovo ima ulogu izrazitog favorita.

Hrvatska prolazi kroz veoma težak period. Izgubila je poslednje tri utakmice, a čak sedam od prethodnih 11 reprezentativnih nastupa završila je porazom. Odbrana je posebno problematična, pošto je u pet mečeva ovog ciklusa Lige nacija primila čak 14 golova. Protiv razigranog engleskog napada to bi mogao da bude presudan nedostatak, naročito ako domaćin od početka nametne visok ritam.

Hari Kejn prvi put nastupa za reprezentaciju posle osvajanja Zlatne lopte, ali ne treba zaboriaviti jednog od najzapaženijih engleskih igrača ove godine Entonija Gordona. Krilni napadač je na šest utakmica Svetskog prvenstva učestvovao u postizanju četiri gola, dok je na poslednja četiri reprezentativna nastupa svaki put bio strelac. U ubedljivoj pobedi nad Hrvatskom u Rijeci zabeležio je gol i asistenciju.

Iako su Hrvati postizali golove na 13 od poslednjih 15 utakmica, njihova ofanzivna statistika teško može da prikrije ogromne probleme u defanzivi. Čak su i u katastrofalnom porazu od Engleske sa 7:0 stvorili prilike vredne 1,39 očekivanih golova, ali nisu uspeli da iskoriste nijednu. U junskom susretu na Svetskom prvenstvu dva puta su stizali do izjednačenja u prvom poluvremenu, ali su na kraju ponovo ubedljivo poraženi.

Posebno zabrinjava način na koji je Hrvatska primala golove u prethodnim susretima. Engleska je u dva ovogodišnja međusobna meča postigla čak 11 pogodaka, što dovoljno govori o razlici u kvalitetu i problemima koje hrvatska odbrana ima sa brzim i tehnički potkovanim protivnicima. Uz to, gosti su izgubili samopouzdanje posle serije loših rezultata, pa je teško očekivati da će baš sada pronaći rešenje za engleski napad.

Domaćin ima dovoljno napadačkog potencijala da sam postigne tri ili više golova, što je u oktobarskom susretu i više nego ubedljivo pokazao. Hrvatska može da zapreti, ali za naš izbor nije neophodno da gosti zatresu mrežu. Engleska je kvalitetnija, u znatno boljoj formi i motivisana da pred svojim navijačima potvrdi dominaciju nad rivalom kojem je ove godine već dva puta očitala fudbalsku lekciju.

NAŠ TIP: 1&3+