POSKUPELA NAFTA: Evropski indeksi na rekordnom nivou

PANEVROPSKI berzanski indeks STOXX 600 dostigao je danas novu rekordnu vrednost, podstaknut dobrim poslovnim rezultatima nemačkih kompanija kao što su Simens i Merk, smirivanjem geopolitičkih tenzija i preusmeravanjem investicija iz akcija povezanih sa veštačkom inteligencijom na azijskim i američkim tržištima, dok je cena nafte Brent blago porasla na više od 93 dolara po barelu.

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Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena Brenta porasla je za 0,85 odsto na 93,394 dolara za barel, a lake američke nafte WTI za 0,81 odsto na 87,190 dolara.

STOXX 600 je porastao za 0,3 odsto, na 665,38 poena do 9.06 časova po srednjoevropskom vremenu, nakon što je prethodnu trgovinsku sesiju završio na rekordnom nivou.

Berzanski indeksi većine velikih evropskih tržišta takođe su bili u plusu, a nemački DAX ojačao je jedan odsto i dostigao novi istorijski maksimum, prenosi Rojters.

Dobri poslovni rezultati evropskih kompanija, uprkos pritiscima inflacije izazvane visokim cenama energenata i očekivanjima viših kamatnih stopa, pružaju podršku tržištu akcija poslednjih meseci.

Prema podacima koje je prikupio LSEG, kompanije iz sastava STOXX 600 na putu su da ostvare rast kvartalne dobiti od 25 odsto, što bi bio najbolji rezultat u poslednje četiri godine, pri čemu energetski sektor daje značajan doprinos.

Među današnjim dobitnicima izdvojio se nemački industrijski tehnološki koncern Simens, čije su akcije porasle 3,8 odsto nakon što je kompanija poboljšala prognozu rasta.

Akcije farmaceutske kompanije Merk ojačale su 1,6 odsto, pošto je firma treći put ove godine povećala prognozu dobiti za 2026.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 86,950 evra za megavat-sat, odnosno oko 913 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,10892 dolara.

Cena zlata je pala na 3.948,42 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 5,9955 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu porastao za 0,49 odsto na 52.486,49 poena, S&P 500 za 1,31 odsto na 7.619,38 poena, a kompozitni Nasdak za 1,6 odsto na 25.466,19 poena.

(Tanjug)