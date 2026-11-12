BETONSKI LUK PRAVLJEN ZA DOČEK PAPE UBIO RADNIKA: Policija istražuje šta je uzrokovalo urušavanje (VIDEO)
GRAĐEVINSKI radnik je poginuo nakon što se betonski luk, koji je građen za doček pape Lava XIV, srušio u severnom Peruu u sredu.
Snimci prikazuju urušenu građevinu zapetljanu u skele blizu ulaza u naselje Rezidencijal Santuario u Čiklaju, dok se policija i šokirani stanovnici okupljaju na licu mesta.
Radnik je navodno bio blizu vrha luka kada je on iznenada popustio, zbog čega su betonski i metalni nosači pali na zemlju. Ekipe za hitne slučajeve su požurile na lice mesta, ali su mogle samo da potvrde njegovu smrt.
Jedan meštanin je za urušavanje okrivio, kako je tvrdio, slabe spojeve u čeličnoj armaturi koja drži konstrukciju zajedno.
"Zato što armatura nije jedan dugačak komad. Ima spojeve. Zato je pala. Zato je pala na gospodina", rekao je stanovnik.
Takođe je zahtevao odgovore o tome ko je odgovoran za izgradnju i smrtonosnu nesreću.
"Ono što čekamo je: gde je njegov kolega, kako bi neka kompanija mogla da se javi i razjasni situaciju. Da neko preuzme odgovornost", rekao je.
Policija istražuje šta je uzrokovalo urušavanje luka.
Tragedija se dogodila neposredno pre planirane posete pape Lava XIV Čiklaju, gde je služio kao biskup od 2015. do 2023. godine. Papa bi trebalo da održi misu na otvorenom u obližnjem Pimentelu u petak, 13. novembra.
(Telegraf.rs)
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