ŽARKO MIĆIN POZVAO PENZIONERE IZ NOVOG SADA: "Ko ima penziju manju od 31.094 dinara, a nije dobio 20.000, neka mi se lično javi" (VIDEO)

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin pozvao je sve penzionere sa teritorije grada koji imaju mesečna primanja manja od 31.094 dinara, a nisu dobili jednokratnu pomoć od 20.000 dinara, da mu se lično obrate kako bi se utvrdilo zbog čega nisu ostvarili ovo pravo.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

- Spisak je dobijen od Fonda PIO. Molim sve penzionere koji imaju nižu penziju od 31.094 dinara, a koji nisu ostvarili pravo na jednokratnu pomoć od 20.000 dinara, a žive na teritoriji Grada Novog Sada, da se slobodno lično meni pismeno obrate i ja ću lično tražiti podatke od PIO fonda da vidimo šta je problem. Moj mejl je zarko.micin@novisad.rs. Neću da niko ostane bez jednokratne pomoći, para ima, gradski budžet je stabilan- reči su gradonačelnika Mićina, preneo je Alo!

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