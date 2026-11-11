Preminuo čuveni fudbaler Dinama i reprezentacije Jugoslavije

Željko Matuš, nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije i jedan od prepoznatljivih igrača zagrebačkog Dinama iz zlatnog perioda kluba, preminuo je u Švajcarskoj u 92. godini života. Njegovo ime ostalo je upisano u istoriju jugoslovenskog fudbala, kako zbog uspeha na klupskom nivou, tako i zbog odličja osvojenih sa nacionalnim timom.

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Matuš je rođen 9. avgusta 1935. godine u Donjoj Stubici, gde je i započeo svoju fudbalsku priču. Prve nastupe zabeležio je u lokalnoj sredini, a potom je igrao za Zagorec iz Krapine i Tekstilac iz Oroslavja. Njegov talenat nije prošao nezapaženo, pa je 1954. godine stigao u zagrebački Dinamo, čije je boje branio narednih jedanaest godina.

Za ekipu sa Maksimira odigrao je čak 428 utakmica i bio deo generacije koja je klubu donela značajne uspehe. Sa Dinamom je osvojio titulu prvaka Jugoslavije 1958. godine, kao i tri trofeja nacionalnog Kupa, 1960, 1963. i 1965. godine.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima i finale Kupa sajamskih gradova 1963. godine, kada je kao kapiten predvodio zagrebački sastav.

Velike rezultate ostvario je i u dresu reprezentacije Jugoslavije. Na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine osvojio je zlatnu medalju, a u finalnom susretu protiv Danske, završenom pobedom Jugoslavije 3:1, upisao se i među strelce. Iste godine nacionalna selekcija stigla je do srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, gde je u završnoj utakmici poražena od Sovjetskog Saveza.

Matuš je bio deo jugoslovenske reprezentacije i na Svetskom prvenstvu u Čileu 1962. godine, na kojem je naš nacionalni tim zauzeo četvrto mesto. Zanimljivo je i da je 1956. godine postigao pogodak u pobedi Hrvatske nad Indonezijom rezultatom 5:2, u susretu koji je ostao zabeležen kao jedina utakmica hrvatske selekcije u periodu od 1945. do 1990. godine.

Nakon završetka dugogodišnje epizode u Dinamu, karijeru je nastavio u Švajcarskoj, gde je nastupao za Jang Filous i Cirih. Ipak, ono što je usledilo nakon njegovog povlačenja iz profesionalnog fudbala posebno je zanimljivo.

Umesto da ostane u sportskim vodama, Matuš je odlučio da se posveti potpuno drugačijem pozivu. U Švajcarskoj je izgradio karijeru u stomatologiji, kojom se uspešno bavio nakon što je okačio kopačke o klin. Upravo u toj zemlji proveo je i ostatak svog života.