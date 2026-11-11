VESTI SA TRŽIŠTA: Ovo su cene nafte i zlata danas

EVROPSKE berze jutros beleže treći uzastopni dan rasta, a cene nafte, zlata i pšenice takođe beleže blagi porast.

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Prema podacima sa berzi u 8.30 sati, cena Brenta blago porasla je za 0,49 odsto na 91,97 dolara za barel, a američke nafte WTI za 0,20 odsto na 86,25 dolara.

U blagom porastu su nemački indeksi DAX, francuski CAC 40 i italijanski FTSE, dok su ruski MOEX i britanski FTSE u blagom padu od oko 0,20 odsto.

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) i S&P 500 su takođe u blagom padu, a kompozitni Nasdak u porastu za 1,33 odsto.

Indeks Shanghai Composite, koji prati kretanje akcija kompanija na Šangajskoj berzi, u blagom je porastu od 0,46 odsto, a Shenzhen Component Index, koji prati kretanje akcija na berzi u Šenženu, ojačao je za oko 1,32 odsto.

Cena zlata porasla je na 4.071,05 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,9875 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 80,475 evra za megavat-sat, odnosno oko 845 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

(Tanjug)