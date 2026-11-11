"DANAS SE SEĆAMO ONIH KOJI SU DALI SVE ZA SRBIJU!" Ana Brnabić se oglasila povodom Dana primirja
V.D. predsednika Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Instagram, povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu.
- Danas se sa zahvalnošću sećamo onih koji su svoje živote položili za slobodu i mir.
Neka nas sećanje na njih podseti koliko su uvažavanje, solidarnost i međusobno razumevanje dragoceni i koliko je važno da ih čuvamo i negujemo za generacije koje dolaze - navela je Brnabićeva.
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