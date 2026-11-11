Politika

"DANAS SE SEĆAMO ONIH KOJI SU DALI SVE ZA SRBIJU!" Ana Brnabić se oglasila povodom Dana primirja

В.Н.

11. 11. 2026. u 11:22

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V.D. predsednika Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Instagram, povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

ДАНАС СЕ СЕЋАМО ОНИХ КОЈИ СУ ДАЛИ СВЕ ЗА СРБИЈУ! Ана Брнабић се огласила поводом Дана примирја

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

- Danas se sa zahvalnošću sećamo onih koji su svoje živote položili za slobodu i mir.

Neka nas sećanje na njih podseti koliko su uvažavanje, solidarnost i međusobno razumevanje dragoceni i koliko je važno da ih čuvamo i negujemo za generacije koje dolaze - navela je Brnabićeva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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