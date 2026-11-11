VUČIĆ SE DANAS OBRAĆA JAVNOSTI: "Izneću sve podatke o teroru i politici koja se provodi u Srbiji"
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će danas u obraćanju građanima u 13.00 sati izneti sve podatke o, kako je rekao, teroru i politici koja se trenutno sprovodi u Srbiji.
- Namerno se tri dana nisam obraćao javnosti. Želeo sam da pustim, da vidim hoće li se neko dozvati pameti, i hoće li početi da rade svoj posao, i hoće li krenuti da brinu o državi. I verujem da ću imati prilike da govorim i o drugim važnim stvarima - rekao je Vučić sinoć za TV Informer.
Govoreći o sednici Saveta REM-a, na kojoj su usvojene mere protiv Informera, ali i drugih televizija, Vučić je ocenio da su ljudi, kako je rekao, šokirani i zabrinuti zbog postupaka koji se vode pred Savetom REM-a zbog TV "Informer".
- Ljudi su šokirani i samom činjenicom da je neko u stanju da vodi takav postupak i da se o tome na takav način razgovara. I ja vas molim, nemojte da im dajete povoda. Učinite sve da im ne date povoda. Poštujte sve njihove mere, pa da ljudi vide da je reč o ogoljenom nasilju - rekao je Vučić.
Kako je rekao, za 14 godina, dok je on bio predsednik vlade, potpredsednik vlade, predsednik Republike, "tako nešto u Srbiji se nije događalo".
O kojim sve temama je govorio lider opozicije pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom OVDE!
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