OPŠTI HAOS U ŠPANIJI: Sukob demonstranata i policije na ulicama, ovako nešto se nije videlo više od deceniju (FOTO/VIDEO)
ŠIROM Španije danas je počeo generalni štrajk, prvi takav protest u poslednjih 14 godina, organizovan zbog zahteva za povećanje zarada, dostupnije stanovanje i unapređenje javnih usluga, a početak obeležavaju blokade saobraćajnica i sukobi demonstranata sa policijom, prenosi RTVE.
Sindikati CCOO i UGT, koji su organizovali štrajk uz podršku drugih udruženja, saopštili su da je odziv u prvim smenama masovan, navodeći da je obustava rada u pojedinim sektorima dostigla 90 odsto.
Prema podacima sindikata, štrajk je obuhvatio 90 odsto zaposlenih u automobilskoj industriji i lukama, 85 odsto u mesnoj industriji, 82 odsto u sektoru odnošenja smeća i 75 odsto u energetskom sektoru.
U Kataloniji su demonstranti blokirali više od 30 saobraćajnih tačaka, uključujući auto-put AP-7 i auto-put A-2, dok je u Madridu blokiran deo obilaznice M-30 kod naselja Legaspi.
U Merkamadridu, najvećem distributivnom centru hrane u Španiji, došlo je do intervencije policije, a incidenti su se završili hapšenjem jedne osobe i zbrinjavanjem 13 povređenih, koji su zadobili modrice ili iritacije očiju usled upotrebe biber-spreja.
Sindikati su optužili policiju za prekomernu upotrebu sile i ometanje rada informativnih štrajkačkih punktova. Slični incidenti zabeleženi su i kod garaža gradskog prevoza u Madridu, Malagi i Granadi.
U Barseloni su demonstranti blokirali pristupe distributivnom centru Merkabarna, gde su, prema izveštaju španske javne televizije RTVE, palili gume i drvo, dok su u pojedinim delovima zemlje zabeleženi i povremeni prekidi saobraćaja. Železnički i gradski prevoz funkcioniše po redukovanom režimu. U Madridu i Barseloni uvedeni su minimalni nivoi usluga, dok su u železničkom saobraćaju predviđeni polasci u skladu sa propisanim minimumom.
Generalni sekretar sindikata CCOO Unai Sordo izjavio je da štrajk nije motivisan predstojećim izborima, već dugogodišnjim problemom nedostupnosti stanovanja, posebno za mlade koji, kako je naveo, uprkos zaposlenju, ne mogu da priušte samostalan život.
On je ocenio da je za rešavanje stambene krize potrebno najmanje milion i po stanova sa zaštićenim cenama.
Štrajk je pokrenut nakon iseljenja 87-godišnje Marikarmen Abaskal, koja je izbačena iz svog doma u septembru, a preminula pre mesec dana. Održavanje generalnog štrajka izazvalo je i političke podele u zemlji.
Vladajući predstavnici i levičarske stranke podržali su protest, dok su opozicione Narodna partija (PP) i Voks, kao i poslodavci, kritikovali njegovu organizaciju, ocenjujući da ima političku i izbornu pozadinu. Štrajk se održava 18 dana pre parlamentarnih izbora zakazanih za 29. novembar.
(Tanjug)
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