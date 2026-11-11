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PARTIZAN U STRAZBURU: Crno-beli protiv Francuza, a vaterpolisti Šapca protiv Primorca u trećem kolu Evrokupa

Slobodan Krstović

11. 11. 2026. u 11:45

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VATERPOLISTE Šapca i Partizana sutra očekuju novi izazovi u Evrokupu. Šapčani u trećem kolu grupe B od 20.45 na svom bazenu igraju sa ljutim rivalom iz Regionalne lige, kotorskim Primorcem. U drugom meču od 19.00 sastaju se Španadu i Savona. TABELA: Primorac 4, Špandau 3, Šabac 3, Savona 2 boda.

ПАРТИЗАН У СТРАЗБУРУ: Црно-бели против Француза, а ватерполисти Шапца против Приморца у трећем колу Еврокупа

Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crno-beli su otputovali u Strazbur, gde će sa istoimenim francuskim klubom sutra od 20.00 odmeriti snage u borbi za drugo mesto u grupi D. U drugom meču Pej de Eks od 20.00 igra sa dubrovačkim Jugom. TABELA: Jug 6, Strazbir 3, Partizan 3, Paj de Eks 0 bodova.

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