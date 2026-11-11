NISU SE SRPSKI JUNACI UZALUD ŽRTVOVALI! Vučević: Nemamo pravo da odustanemo od slobode i nezavisnosti Srbije!

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je da se Srbija danas, na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, sa ponosom i zahvalnošću seća slavnih predaka.

FOTO: Vidoje Manojlović

- Sa ponosom i zahvalnošću sećamo se slavnih predaka koji su hrabrošću, stradanjem i žrtvom izborili slobodu Srbije i ispisali najsvetlije stranice naše istorije - naveo je Vučević na Instagramu.

Dodao je da nas sloboda koju su nam ostavili obavezuje da je čuvamo i da se za nju borimo, odgovorno i istrajno.

- Pred veličinom njihove žrtve, naši današnji izazovi podsećaju nas da nemamo pravo na odustajanje od Srbije, njene nezavisnosti i dostojanstva. Večna slava i hvala srpskim junavima i pobednicima u Prvom svetskom ratu - rekao je Vučević.

Dan primirja obeležava se danas u znak sećanja na okončanje Prvog svetskog rata, najrazornijeg koji je svet do tada video, sa oko 17 miliona mrtvih, a u kojem je Srbija izgubila više od četvrtine stanovništva.

(Politika onlajn)

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