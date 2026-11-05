PEKING NE DA KUPOVINU TEHNOLOGIJE! Kina blokirala Softbanku da kupi diviziju robotike ABB-a za 5,4 milijardi dolara

KINA je blokirala prodaju divizije robotike švajcarsko-švedske industrijske grupe ABB-a japanskoj investicionoj kompaniji Softbanka (SoftBank Group) za 5,4 milijarde dolara (oko 4,66 milijardi evra).

Foto: Novosti

To predstavlja udarac planovima japanske kompanije da proširi poslovanje u oblasti veštačke inteligencije, objavio je Japan Times.

ABB je saopštio da ga je Softbanka obavestila kako je kinesko telo nadležno za proveru bezbednosti stranih investicija zabranilo preuzimanje poslovanja kompanije u Kini.

Dve firme su, međutim, ostale u bliskom kontaktu i nastavljaju razgovore o transakciji.

Softbanka je u oktobru prošle godine postigao dogovor o kupovini ABB-ove divizije robotike za 5,375 milijardi dolara, u okviru strategije osnivača kompanije Masajošija Sona da ojača poziciju grupe u razvoju fizičke veštačke inteligencije, koja podrazumeva primenu AI tehnologije u robotima i industrijskim sistemima.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa (Financial Times), kineske vlasti zabrinute su zbog mogućnosti da podaci prikupljeni u proizvodnji i radu robota budu preneti u inostranstvo i korišćeni za obuku modela veštačke inteligencije, uključujući one koje razvija kompanija OpenAI, u kojoj je Softbanka jedan od velikih investitora.

Kina je najveće tržište ABB-ove divizije robotike, koja zapošljava oko 12.700 ljudi u toj zemlji.

Više od 90 odsto robota koje ta kompanija isporučuje kineskim kupcima proizvodi se lokalno.

Akcije Softbanke pale su danas na Tokijskoj berzi za oko 6,8 odsto, dok su akcije ABB-a niže 1,1 odsto nakon objavljivanja vesti.

Tanjug

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.