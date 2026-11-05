OGLASILA SE CENTRALNA BANKA SEVERNE MAKEDONIJE: Nije bilo većih transfera u i iz SRB preko Altabanke Bitolj
POVODOM javnih navoda o transferima većih iznosa sredstava u i iz Srbije i Rusije preko "ALTA Banke" AD Bitolj, Narodna banka Severne Makedonije, saopštila je danas da na osnovu detaljno analiziranih podataka, takve transakcije nisu zabeležene tokom 2025. godine i zaključno sa oktobrom ove godine.
Podaci pokazuju da su transakcije klijenata ove banke sa Srbijom u neznatnim iznosima, posebno imajući u vidu obim platnog prometa i redovno poslovanje "ALTA Banke" AD Bitolj, navodi se u saopštenju i dodaje da su u 2025. godini i zaključno sa oktobrom 2026. godine, prilivi iz Srbije iznosili 2,2 miliona evra i 6,2 miliona evra, respektivno, dok su odlivi iznosili 5,3 miliona evra i 7,2 miliona evra.
Ove transakcije su, precizirano je iz centralne makedonske banke, povezane sa redovnim poslovanjem klijenata ALTA Banke iz Bitolja.
Tokom istog perioda, prilivi iz i odlivi u Rusiju se ne evidentiraju u platnom prometu i bilansu stanja Banke, navodi se u saopštenju.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Važno obaveštenje korisnicima Alta banke: Evo ko će im isplaćivati novac
04. 11. 2026. u 20:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)