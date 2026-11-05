OGLASILA SE CENTRALNA BANKA SEVERNE MAKEDONIJE: Nije bilo većih transfera u i iz SRB preko Altabanke Bitolj

POVODOM javnih navoda o transferima većih iznosa sredstava u i iz Srbije i Rusije preko "ALTA Banke" AD Bitolj, Narodna banka Severne Makedonije, saopštila je danas da na osnovu detaljno analiziranih podataka, takve transakcije nisu zabeležene tokom 2025. godine i zaključno sa oktobrom ove godine.

Foto: ALTA banka

Podaci pokazuju da su transakcije klijenata ove banke sa Srbijom u neznatnim iznosima, posebno imajući u vidu obim platnog prometa i redovno poslovanje "ALTA Banke" AD Bitolj, navodi se u saopštenju i dodaje da su u 2025. godini i zaključno sa oktobrom 2026. godine, prilivi iz Srbije iznosili 2,2 miliona evra i 6,2 miliona evra, respektivno, dok su odlivi iznosili 5,3 miliona evra i 7,2 miliona evra.

Ove transakcije su, precizirano je iz centralne makedonske banke, povezane sa redovnim poslovanjem klijenata ALTA Banke iz Bitolja.

Tokom istog perioda, prilivi iz i odlivi u Rusiju se ne evidentiraju u platnom prometu i bilansu stanja Banke, navodi se u saopštenju.

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