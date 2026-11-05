TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Nestali Jakov (19) pronađen mrtav na Triglavu

NESTALI planinar iz Preljine Jakov Vučetić (19) pronađen je danas mrtav na planini Triglav u Sloveniji.

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- Obaveštavamo vas da je akcija spasavanja na području Triglava završena. Nažalost, nestala osoba je pronađena bez znakova života. Porodici i bližnjima izražavamo iskreno saučešće - javljaju iz Gorske službe spasavanja iz Slovenije.

Nesrećni Jakov nestao je u nedelju uveče, 1. novembra, kada je javio porodici i gorskoj službi da je zarobljen na lokaciji Plemenice usled guste magle, vetra i mraka.

U akciji su učestvovali spasioci iz Gorske službe spasavanja (GRS) Bovec i Mojstrana. Oni su u ponedeljak, 2. novembra, pronašli deo ličnih stvari nestalog planinara.

Potraga je nastavljena i narednih dana, uz angažovanje helikopterske posade stacionirane na Brniku, koja je koristila letelice slovenačke vojske i slovenačke policije.

Intervencija se odvijala na veoma zahtevnom terenu, u izuzetno teškim i krajnje nepovoljnim uslovima (sneg, led, kiša, vetar i magla).

(Kurir)

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