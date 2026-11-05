OVO JE ZICER ZA PARTIZAN! Bivši kapiten postaje uskoro slobodan igrač!
Crno-beli bi trebali da iskoriste ovu situaciju.
Srpski golman Aleksandar Jovanović (33), po svemu sudeći, uskoro će postati slobodan igrač, što bi bila idealna situacija za Partizan da vrati nekadašnjeg golmana i tako reši goruće pitanje!
Sjajni golman je definitivno izgubio mesto u startnoj postavi Kodžaelija, a najviše je na takav epilog uticala neugodna povreda kolena, koju je doživeo u januaru ove godine, na utakmici protiv Trabzona. Već tada je bilo jasno da je ta sezona za njega završena, a čak je morao i na hirurški zahvat, kako bi rešio problem.
Iako se rođeni Nišlija tokom leta oporavio, a krajem septembra počeo da trenira sa ekipom, nije zabeležio nijedan nastup ove sezone. Trener Selčuk Inan je šansu dao mladom Serhatu Oztašdelenu (21), koji je sada zakucan među stativama, dok je Onurdžan Piri branio nedavno u Kupu Turske protiv niželigaša Mazidagija Fosfata (3:0).
Tada je naš povremeni reprezentativac sedeo na klupi, što jasno govori da je trenutno tek treća opcija stručnog štaba. Kako prenose tamošnji mediji, Jovanoviću je već saopšteno da se više na njega ne računa i da može da traži novu sredinu, iako je do pomenute povrede bio fenomenalan i praktično nezamenljiv.
Iskusni čuvar mreže zauzima i mesto stranca, pa je klub spreman da ga pusti bez obeštećenja, s obzirom da mu ugovor ističe narednog leta. I to je zicer, koji bi u Humskoj morali da iskoriste. Popularni Aca je crno-beli dres nosio od 2023. do 2025. i za kratko vreme postao miljenik navijača.
Zračio je samopouzdanjem, sigurnošću i autoritetom, kako na terenu, tako i u svlačionici, zbog čega je poneo i kapitensku traku. Upisao je ukupno 87 nastupa, a fantastičnim odbranama u domaćem prvenstvu, ali i na evropskoj sceni, omogućio je sebi transfer u Tursku.
Nema sumnje da bi "grobari" njegov povratak dočekali raširenih ruku, pogotovo jer trenutno situacija na ovoj pozicija nije tako dobra. Iako su letos Marko Milošević (35) i Miloš Krunić (29) produžili ugovore, nijedan od njih nije oduševio ove sezone, pa su se često i rotirali. Videćemo da li će uprava i sportski direktor Radosav Petrović (37) ozbiljno razmotriti ovu opciju, koja bi mogla da bude idealna za Partizan.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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