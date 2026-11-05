KREĆE GRADNJA DEONICE 3 PUTA "VOŽD KARAĐORĐE": Ministartsvo izdalo potvrdu Koridorima Srbije
MINISTARSTVO građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je Koridorima Srbije, kao investitoru, potvrdu o prijavi radova za izgradnju državnog puta "Vožd Karađorđe", odnosno za njegov Sektor 3 između Malog Požarevca i Aranđelovca.
Kako je navedeno u dokumentu, u pitanju je državni put I reda "Vožd Karađorđe".
"Vožd Karađorđe" je projekat izgradnje brze saobraćajnice, odnosno motoputa, koji treba da poveže područje Beograda, Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju.
Deonica od Malog Požarevca do Aranđelovca na takozvanom Šumadijskom koridoru bi, prema poslednjim najavama, trebalo bi da bude završena pre kraja 2029. godine.
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