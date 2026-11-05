Ekonomija

KREĆE GRADNJA DEONICE 3 PUTA "VOŽD KARAĐORĐE": Ministartsvo izdalo potvrdu Koridorima Srbije

Танјуг

05. 11. 2026. u 13:00

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MINISTARSTVO građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je Koridorima Srbije, kao investitoru, potvrdu o prijavi radova za izgradnju državnog puta "Vožd Karađorđe", odnosno za njegov Sektor 3 između Malog Požarevca i Aranđelovca.

КРЕЋЕ ГРАДЊА ДЕОНИЦЕ 3 ПУТА ВОЖД КАРАЂОРЂЕ: Министартсво издало потврду Коридорима Србије

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

Kako je navedeno u dokumentu, u pitanju je državni put I reda "Vožd Karađorđe".

"Vožd Karađorđe" je projekat izgradnje brze saobraćajnice, odnosno motoputa, koji treba da poveže područje Beograda, Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju.

Deonica od Malog Požarevca do Aranđelovca na takozvanom Šumadijskom koridoru bi, prema poslednjim najavama, trebalo bi da bude završena pre kraja 2029. godine.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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