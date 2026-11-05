OVO SU NAJPLAĆENIJA ZANIMANJA U MOSKVI: Pogledajte koji su to poslovi u pitanju

OD TEHNIČKIH profesija do poslova u transportu, moskovsko tržište rada izdvaja zanimanja za koja poslodavci nude najpovoljnije uslove.

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Programeri koji rade u programskom jeziku Java bili su najplaćeniji radnici u Moskvi u oktobru, sa prosečnom mesečnom zaradom od 340.000 rubalja (oko 435.000 dinara).

Na drugom mestu su rukovodioci razvoja proizvoda sa 330.000 rubalja (oko 422.000 dinara), dok su poslovni analitičari zarađivali u proseku 250.000 rubalja (oko 319.000 dinara) mesečno. Ovi podaci zasnivaju se na analizi kompanije SuperJob.

Na listi pet najplaćenijih zanimanja našli su se i inženjeri građevinskog nadzora, sa prosečnom platom od 200.000 rubalja (oko 256.000 dinara), kao i vozači teških teretnih vozila, koji su zarađivali 190.000 rubalja (oko 243.200 dinara).

Ranije je objavljena i lista najplaćenijih početnih radnih mesta u Moskvi, namenjenih kandidatima bez odgovarajućeg obrazovanja i radnog iskustva. Najveća minimalna zarada ponuđena je vozačima-kuririma.

Kakva je zarada u ostatku Rusije

U međuvremenu, ruska statistička služba Rosstat saopštila je da je u 22 regiona Rusije prosečna zarada u julu 2026. godine premašila 100.000 rubalja (oko 127.300).

Prosečna obračunata zarada na nivou cele zemlje iznosila je 109.500 rubalja (oko 139.800 dinara).

Takođe, potražnja za radnicima u kuhinjama u Rusiji u trećem kvartalu 2026. godine bila je gotovo 2,3 puta veća nego u istom periodu prošle godine, a poslodavci nude zaposlenima u proseku 5.500 rubalja (oko 6.900 dinara) po smeni.

Najveći rast potražnje zabeležen je upravo za ovim zanimanjem, koje su poslodavci tražili 127 odsto češće nego godinu dana ranije, prenose RIA Novosti.

Potražnja za radnicima na pakovanju robe takođe je porasla 2,3 puta, dok su se prodavci tražili 2,2 puta češće.

(RT Balkan)

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