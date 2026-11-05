Ekonomija

OVO SU NAJPLAĆENIJA ZANIMANJA U MOSKVI: Pogledajte koji su to poslovi u pitanju

JM

05. 11. 2026. u 11:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OD TEHNIČKIH profesija do poslova u transportu, moskovsko tržište rada izdvaja zanimanja za koja poslodavci nude najpovoljnije uslove.

ОВО СУ НАЈПЛАЋЕНИЈА ЗАНИМАЊА У МОСКВИ: Погледајте који су то послови у питању

Foto: Goodluz, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Programeri koji rade u programskom jeziku Java bili su najplaćeniji radnici u Moskvi u oktobru, sa prosečnom mesečnom zaradom od 340.000 rubalja (oko 435.000 dinara).

Na drugom mestu su rukovodioci razvoja proizvoda sa 330.000 rubalja (oko 422.000 dinara), dok su poslovni analitičari zarađivali u proseku 250.000 rubalja (oko 319.000 dinara) mesečno. Ovi podaci zasnivaju se na analizi kompanije SuperJob.

Na listi pet najplaćenijih zanimanja našli su se i inženjeri građevinskog nadzora, sa prosečnom platom od 200.000 rubalja (oko 256.000 dinara), kao i vozači teških teretnih vozila, koji su zarađivali 190.000 rubalja (oko 243.200 dinara).

Ranije je objavljena i lista najplaćenijih početnih radnih mesta u Moskvi, namenjenih kandidatima bez odgovarajućeg obrazovanja i radnog iskustva. Najveća minimalna zarada ponuđena je vozačima-kuririma.

Kakva je zarada u ostatku Rusije

U međuvremenu, ruska statistička služba Rosstat saopštila je da je u 22 regiona Rusije prosečna zarada u julu 2026. godine premašila 100.000 rubalja (oko 127.300).

Prosečna obračunata zarada na nivou cele zemlje iznosila je 109.500 rubalja (oko 139.800 dinara).

Takođe, potražnja za radnicima u kuhinjama u Rusiji u trećem kvartalu 2026. godine bila je gotovo 2,3 puta veća nego u istom periodu prošle godine, a poslodavci nude zaposlenima u proseku 5.500 rubalja (oko 6.900 dinara) po smeni.

Najveći rast potražnje zabeležen je upravo za ovim zanimanjem, koje su poslodavci tražili 127 odsto češće nego godinu dana ranije, prenose RIA Novosti.

Potražnja za radnicima na pakovanju robe takođe je porasla 2,3 puta, dok su se prodavci tražili 2,2 puta češće.

(RT Balkan)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Rusa razočarao Beograd: NJegove reči naljutile Srbe - šta je zemerio našoj prestonici, iako je Beograđane pohvalio (video)
Panorama

0 0

Rusa razočarao Beograd: Njegove reči naljutile Srbe - šta je zemerio našoj prestonici, iako je Beograđane pohvalio (video)

RUS SERGEJ, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, na TikToku je ispričao kako mu se nije svideo boravak u Beogradu. Grad ga je, kaže, razočarao zbog gužvi, velikog broja ljudi i atmosfere koju je doživio kao depresivnu. Osim toga, tvrdi da je naišao na brojne administrativne prepreke zbog kojih je na kraju odustao od preseljenja u Srbiju. Njegovi snimci izazvali su raspravu na društvenim mrežama, a brojni Srbi nisu se složili sa njegovim utiscima.

05. 11. 2026. u 12:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSKUPELA NAFTA: Evropske berze na dvomesečnom maksimumu
Ekonomija

0 0

POSKUPELA NAFTA: Evropske berze na dvomesečnom maksimumu

EVROPSKA akcije su danas porasle, pri čemu je panevropski indeks STOXX 600 ojačao 0,5 odsto, približivši se dvomesečnom maksimumu, dok su rast predvodile rudarske kompanije, a tehnološki sektor bio pod pritiskom zbog zabrinutosti oko mogućeg pooštravanja regulacije veštačke inteligencije u Sjedinjenim Američkim Državama.

05. 11. 2026. u 10:48

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)