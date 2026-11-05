STIGLA PRVA "KRTICA" ZA ISKOPAVANJE METROA: DŽin od 108 metara i 1.800 tona počeće da kopa na Makišu - druga TBM mašina na putu ka Srbiji
PRVA "krtica" odnosno Tunnel boring machine (TBM), namenjena za iskopavanje podzemnih tunela prve linije beogradskog metroa, stigla je danas u Luku Pančevo, objavilo je preduzeće "Beogradski metro i voz".
Kako je saopšteno, dolaskom prvog TBM ostvaren je značajan pomak u pripremama za početak radova na izgradnji metro tunela.
Mašina, dugačka 108 metara i teška oko 1.800 tona, predstavlja složen inženjerski sistem, čije je dopremanje do Srbije realizovano kroz kompleksnu međunarodnu logističku operaciju.
Transport je organizovan u više faza i različitim vidovima prevoza.
Pojedini segmenti TBM dopremljeni su drumskim putem iz luke Konstanca u Rumuniji, uz angažovanje 29 kamiona i već se nalaze u Srbiji, gde su uskladišteni u Beogradu.
Glavni deo mašine transportovan je morskim putem iz Kine do Evrope, a potom Dunavom do Luke Pančevo, gde je danas pristigao.
U narednom periodu predstoji transport glavnog dela mašine iz Luke Pančevo do lansirnog mesta na lokaciji buduće stanice "Bele vode" na Makišu, gde će biti obavljena montaža i tehnička priprema za početak iskopavanja tunela.
Druga krtica, takođe namenjena za izgradnju podzemnih tunela prve linije metroa, trenutno se transportuje ka Srbiji.
Planirano je da jedna TBM započne iskopavanje sa lokacije buduće stanice "Bele vode" na Makišu, u pravcu stanice "Sajam", dok će druga započeti radove sa lansirnog šahta na Karaburmi, u blizini Pančevačkog mosta.
Podzemni tunel, ukupne dužine oko 11 kilometara, podeljen je na dve deonice, što će omogućiti da dve mašine istovremeno izvode radove sa suprotnih strana trase i napreduju jedna drugoj u susret.
Ovakva organizacija radova, kako navodi preduzeće, omogućiće efikasniju realizaciju jednog od tehnički najzahtevnijih delova prve linije metroa.
Oba TBM-a proizvedene su u fabrici kompanije CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry Corporation) u kineskom gradu Čangša, gde su uspešno prošle fabrička ispitivanja tehničke ispravnosti (Factory Acceptance Test - FAT).
Tokom ispitivanja provereni su svi ključni mehanički, hidraulični, električni i upravljački sistemi, čime je potvrđeno da mašine ispunjavaju propisane tehničke standarde i da su spremne za transport i predstojeće aktivnosti na projektu.
Dolazak prve krtice u Srbiju označava početak nove etape u pripremi za izgradnju podzemnog dela prve linije beogradskog metroa i predstavlja konkretan pomak ka realizaciji jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Beogradu, navodi se u saopštenju.
JKP "Beogradski metro i voz" nastavlja da, u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, sprovodi aktivnosti na izgradnji savremenog metro sistema, koji će značajno unaprediti javni prevoz i saobraćajnu povezanost Beograda, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
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