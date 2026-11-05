Kao kap! Klej Tompson doneo Majamiju pobedu trojkom u poslednjim sekundama (VIDEO)
Jedan od najboljih šutera svih vremena ponovo zasijao kada je bilo najpotrebnije, ovoga puta žrtva su mu bili Klipersi od kojih je u triler završnici sinoć bolji bio Majami (116:117).
Nakon nešto slabijeg starta sezone, Klej Tompson je podigao formu i igra na vrhunskom nivou na poslednjih par utakmica.
Možda i najbolja od svih bila mu je sinoćna protiv Klipersa u kojoj je ubacio čak osam trojki, postigao 30 poena i rešio utakmicu pogotkom u poslednjim sekundama.
Klipersi su vodili dva razlike u završnici produžetka, ali su napravili defanzivnu grešku ostavivši Tompsona samog u korneru na samo par sekundi do kraja, što je legendarni šuter znao da iskoristi.
Ovom trojkom Klej je postigao svoj trideseti poen na utakmici, potvrdio svoju sjajnu formu i doneo Majamiju treću pobedu na poslednje četiri utakmice.
Što se tiče Klipersa, od njih se ne očekuje mnogo ove sezone, imaju velikih problema zbog skandala vezanog za Kavaja Lenarda i vlasnika Stiva Bolmera, a sve to se duboko odražava na ekipu koja ne igra dobro i ima skor 1-7.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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