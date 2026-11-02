Srpski reprezentativac dobija nezapamćenu ponudu, klub ruši sve rekorde u istoriji

Međutim, dogovora još nema

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Solunski PAOK ne može da zamisli svoju budućnost bez Andrije Živkovića! Rukovodstvo grčkog šampiona rešeno je da po svaku cenu zadrži srpskog reprezentativca i kapitena, a tim povodom na sto je stavljena ponuda kakva se u istoriji kluba sa „Tumbe“ ne pamti. Ipak, i pored astronomskih cifara, posao još uvek nije zaključen.

Kako je za jednu radio stanicu otkrio dobro obavešteni grčki novinar Dimitris Corbacoglu, PAOK je Živkoviću ponudio novi trogodišnji ugovor sa ukupnim finansijskim paketom koji prevazilazi sve ugovore ikada potpisane u crno-belom delu Soluna.

Međutim, iako zvuči kao ponuda koja se ne odbija, do konačnog dogovora još uvek nije došlo. Između zahteva srpskog asa i onoga što nudi uprava i dalje postoji jaz. Živković se nalazi u zenitu karijere i svestan je svog uticaja na igru tima, pa sa pravom cilja finansijski najjači ugovor u dosadašnjoj karijeri. Obe strane imaju želju da nastave saradnju, ali predstoji im još rundi pregovora kako bi se razlike u brojkama uskladile.

Pored pregovora sa Srbinom, uprava tima iz Soluna intenzivno radi i na novom ugovoru za bugarskog krilnog napadača Kirila Despodova, kome se nudi ostanak na dve godine (ili model 1+1).

Podsetimo, Andrija Živković je od dolaska u PAOK postao apsolutni lider ekipe, miljenik navijača i jedan od najvažnijih šrafova u osvajanju titule prošle sezone. Zato i ne čudi što gazda Ivan Savidis ne žali novac, ali ostaje da se vidi hoće li PAOK uspeti da u potpunosti ispuni zahteve srpskog krila i stavi tačku na ovu sagu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.