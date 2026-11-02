"ZA SADA JE TEŠKO GOVORITI O TOME": Kremlj o obnovi tranzita ruskog gasa preko Ukrajine
ZA sada je teško govoriti o mogućnosti obnavljanja tranzita ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine u budućnosti, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Za sada je teško govoriti o tome. Sama situacija na terenu više nego slikovito svedoči o nemogućnosti realizacije takvih planova u ovom trenutku. Ali, videćemo šta će biti u budućnosti - istakao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li Moskva razmatra mogućnost obnavljanja isporuka ruskog gasa u Evropsku uniju preko Ukrajine.
Obnavljanje tranzita ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine u budućnosti zavisiće kako od želje kupaca, tako i od želje i mogućnosti prodavaca, napomenuo je on.
- Sve će zavisiti od želje kupaca, želje i mogućnosti prodavaca. Jer, kao što znate, tržište gasa je mnogo veće od evropskog, iako je evropsko tržište premijum tržište - dodao je Peskov.
Ranije su mediji objavili, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, da Sjedinjene Američke Države nastoje da se obnove isporuke ruskog gasa u Evropu preko teritorije Ukrajine.
(Sputnjik)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
"NEPTUN" NA METI RUSIJE: Jak udar na Odesu
02. 11. 2026. u 10:43
STIGLI NOVI PODACI IZ RUSIJE: Više od 80 odsto građana ponosno na svoju zemlju
02. 11. 2026. u 09:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)