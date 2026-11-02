ZA sada je teško govoriti o mogućnosti obnavljanja tranzita ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine u budućnosti, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- Za sada je teško govoriti o tome. Sama situacija na terenu više nego slikovito svedoči o nemogućnosti realizacije takvih planova u ovom trenutku. Ali, videćemo šta će biti u budućnosti - istakao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li Moskva razmatra mogućnost obnavljanja isporuka ruskog gasa u Evropsku uniju preko Ukrajine.

Obnavljanje tranzita ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine u budućnosti zavisiće kako od želje kupaca, tako i od želje i mogućnosti prodavaca, napomenuo je on.

- Sve će zavisiti od želje kupaca, želje i mogućnosti prodavaca. Jer, kao što znate, tržište gasa je mnogo veće od evropskog, iako je evropsko tržište premijum tržište - dodao je Peskov.

Ranije su mediji objavili, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, da Sjedinjene Američke Države nastoje da se obnove isporuke ruskog gasa u Evropu preko teritorije Ukrajine.

(Sputnjik)

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