Fudbal

Mračne prognoze za budućnost Junajteda: Bivši menadžer tvrdi - Mančester će ispasti iz Lige!

О. М.

02. 11. 2026. u 12:50

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Nije da Holanđanin nema udela u posrtanju giganta sa "Old Traforda"

Мрачне прогнозе за будућност Јунајтеда: Бивши менаџер тврди - Манчестер ће испасти из Лиге!

Dave Shopland / imago sportfotodienst / Profimedia

Erik ten Hag, bivši menadžer Mančester junajteda, smatra da bi slavni engleski klub mogao da se nađe u ozbiljnoj borbi za opstanak, pa čak i da ispadne iz Premijer lige.

Holandski stručnjak upozorava da je konkurencija u engleskom prvenstvu toliko jaka da nijedan tim nije siguran ukoliko upadne u rezultatsku krizu.

Ten Hag je ovo izjavio posle poraza Mančester junajteda od Čelsija (0:2), posle kojeg je ekipa Majkla Kerika ostala na 17. mestu sa samo sedam bodova iz devet utakmica. Od zone ispadanja deli je jedino bolja gol-razlika.

Junajted je u tom trenutku bio u seriji od devet utakmica bez pobede u svim takmičenjima, što je, prema podacima „Opte“, najduži niz takve vrste još od 1984. godine.

Upitan da li je moguće da klub prvi put posle više od pola veka napusti elitno društvo engleskog fudbala, Ten Hag nije imao dilemu.

- U Premijer ligi to definitivno može da se dogodi, jer su sve ekipe jake. Ako se nađete na pogrešnoj strani i upadnete u negativnu spiralu, situacija može da postane zaista, zaista teška - rekao je Holanđanin.

Ten Hag je Mančester junajted preuzeo 2022. godine, a tokom dvogodišnjeg mandata osvojio je FA kup i Liga kup. Otkaz je dobio 2024. godine, a nedavno je imenovan za tehničkog direktora holandskog Tventea.

Osvrćući se na period proveden na „Old Trafordu“, podsetio je da klub pre njegovog dolaska šest godina nije osvojio nijedan trofej.

- Pre nego što smo mi došli, šest godina nisu osvojili ništa. A pogledajte gde su sada -  poručio je Ten Hag.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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