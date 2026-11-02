PANIKA ŠIROM KIJEVA: Milioni Ukrajinaca u strahu od nuklearnog napada zbog lažnih alarma (FOTO)

MILIONI Ukrajinaca dobili su pogrešno upozorenje da je ruski nuklearni napad neizbežan, nakon što je, kako se sumnja, Moskva izvela sajber napad na aplikaciju za uzbunjivanje.

Mykhaylo Palinchak / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Četiri poruke objavljene su u aplikaciji "Vazdušna uzbuna", koja se koristi u Kijevu, u 22.48 po lokalnom vremenu, a u njima je upozoreno na predstojeći napad jednom od ruskih raketa "Orešnik".

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je desetak minuta nakon slanja upozorenja da je aplikacija verovatno kompromitovana u sajbernapadu koji je izvela Rusija.

- Čini se da je aplikacija "Air Alert" bila izložena neprijateljskom uticaju. Ne postoji opasnost od radijacije! Ostanite mirni i pratite naša obaveštenja na ovom kanalu - navedeno je u objavi na Telegramu.

Aplikacija "Vazdušna uzbuna" koristi se za upozoravanje stanovništva u realnom vremenu na opasnost od ruskih vazdušnih napada.

Ukrainians sent false nuclear attack warning in suspected Russian hack https://t.co/QxmyOxLw17 — The Telegraph (@Telegraph) November 2, 2026

Nakon dobijanja obaveštenja, građani često imaju svega nekoliko minuta da pronađu sklonište.

- Orešnik je iznad vas! Nuklearna uzbuna aktivirana je širom Ukrajine - pisalo je u jednoj od poruka na ruskom jeziku, koja je bila uključena u lažna upozorenja poslata u nedelju uveče.

Prethodno je stiglo posebno upozorenje o radioaktivnim padavinama, uz instrukcije građanima da se sklone u zatvorene prostorije, stave gas-maske i uzimaju jod, prenose britanski mediji.

Aktivirano je i upozorenje na hemijski napad i ulične borbe, kojim je stanovništvu naloženo da potraži najbliže sklonište i prekrije lice tkaninom.

Rusija je saopštila da je i mobilna aplikacija njenog Ministarstva za vanredne situacije bila meta sajbernapada, nakon izveštaja da su i građani Rusije dobili pogrešno upozorenje o nuklearnom napadu.

Ukraine’s public air alert app briefly displayed false warnings of nuclear, chemical and street combat threats in Kyiv and other regions following an apparent cyberattack. Ukraine’s Air Force reassured citizens that there was no radiation threat and urged them to remain calm and follow official updates. Ukraine’s Centre for Strategic Communications (SPRAVDI) blamed Russia for the hack, raising concerns about cyberattacks and the spread of panic among civilians. — RTA English (@rtaenglish1) November 2, 2026

Ruski državni mediji preneli su da Ministarstvo radi na obnavljanju aplikacije.

Ukrajinski jezik je obavezan u svim zvaničnim komunikacijama u Ukrajini, zbog čega se pretpostavlja da bi slanje upozorenja na ruskom jeziku moglo da ukazuje na sabotažu Kremlja.

Prema podacima kompanije "Ajax Systems", koja je razvila aplikaciju, ona ima oko sedam miliona dnevnih korisnika i 46 miliona preuzimanja.

Veruje se da je ovo prvi put da je aplikacija hakovana.

Nekoliko regionalnih guvernera takođe je upozorilo da je sistem kompromitovan i poručilo građanima da ne postoji nikakva opasnost.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Situacija u oblasti trenutno je mirna. Prema dostupnim informacijama, reč je o sajbernapadu na aplikaciju za slanje obaveštenja - izjavio je guverner Ivano-Frankovske oblasti na jugozapadu Ukrajine.

Ukrajinski Centar za strateške komunikacije "SPRAVDI" optužio je Moskvu za napad u objavi na društvenoj mreži X.

Najduže primirje između Rusije i Ukrajine od početka rata završeno je u nedelju uveče.

Pauza u borbama u Hersonu, koja je počela u utorak i dogovorena je posredstvom prve dame SAD Melanije Tramp, omogućila je sprovođenje humanitarne misije u okupiranom gradu Oleški.

(Telegraf)

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